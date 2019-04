Kayserigaz'da 23 Nisan Coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Kayserigaz’ın yeni binası içinde düzenlenen şölen Kayserigaz Genel Müdürü Adem Dincay’ın konuşması ile başladı. Bilinçli ve üretken bir toplumun temelinde mutlu ve sağlıklı yetişmiş çocukların olduğunu belirten Dincay ‘‘Geleceğimiz olan siz çocuklar ile bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz’’ dedi.



Dolgi ve Arkadaşları çocuklara, çevrenin temiz tutulması, yardımseverlik, doğanın ve hayvanların korunması, gibi konuları içeren pek çok bilgiyi eğlenceli oyunlar eşliğinde anlattı. Kayserigaz’ın sevimli maskotu Dolgi ve Arkadaşları müzikler eşliğinde çocuklarla dans ederek oyunlar oynadı. Etkinlikte çocuklar Kayserigaz yerleşkesindeki ağaçlara asılacak olan kuş yuvalarını aileleri ile birlikte boyadılar. Birbirinden eğlenceli etkinliklere katılan, aileleriyle keyifli vakit geçiren çocukların mutlulukları görülmeye değerdi. Oyunların ardından Kayserigaz’ın yeni binasını gezen çocuklara Kayserigaz’ın yaptığı işlerle ilgili bilgiler verilerek çocukların doğalgaz ile ilgili merak ettiği tüm sorular yanıtlandı. Kayserigaz Genel Müdürü Adem Dincay’ın koltuğuna Tahakkuk Birimi çalışanlarından Güner Batur’un on bir yaşındaki oğlu Rauf Batur oturdu. Kayserigaz’da olmaktan çok mutlu olduğunu söyledi.



Kayserigaz Acil Ekibi ise 23 Nisan haftasında, 187 Acil hattına gelen ihbar değerlendirmelerinde bulunduğu evlerdeki çocuklara küçük hediyeler vererek onların çocuklar gününü kutladı.

Kayserigaz Kurumsal İletişim Birim Yöneticisi Özlem Acur ‘‘Kayserigaz olarak çocuklara ayrı bir değer veriyoruz, onların mutlu olması, yüzlerinin gülmesi, aydın bireyler olarak yetişmeleri bizim için her şeyden çok daha kıymetli. Geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuklarımız ile birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladık. Çocukların çevre bilinci ile yetişmesi, bulundukları her ortamda enerjiyi daha verimli kullanan bireyler olmaları için yaptığımız çalışmaların yoğun ilgi görmesi ve örnek alınması bizi çok mutlu ediyor. Bu başarılı çalışmaların ortaya çıkmasında emeği olan Kurumsal iletişim Birimi’ndeki ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Kayserigaz olarak Kayseri halkına güvenli doğalgaz hizmeti sağlarken şehrimize katma değer sağlamaya devam edeceğiz’’ dedi.