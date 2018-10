Kayserigaz'dan 40 Milyonluk Yatırım

2018 yılında yapılan yatırımlar hakkında bilgiler veren Genel Müdür Adem Dincay, her yıl bir ilçeye doğalgaz vermeye devam ettiklerini söyledi. 2018 yılı içerisinde bugüne kadar 40 milyon TL'lik yatırım yaptıklarını, Ağustos sonu itibariyle 360 kilometre boru hattını tamamladıklarını vurgulayan Dincay, "Kayserigaz şirketimiz 2018 yılında da daha önceki yıllarda yaptığı yatırımlara devam etmektedir. Geçmişten bakacak olursak 2015 yılında Develi’yi doğalgazla buluşturduk, 2016 yılında Bünyan ilçemizi doğalgazla buluşturduk, 2017 yılında Yeşilhisar ilçemize gaz verdik. Her yıl bir ilçemizi doğalgazla buluşturmaya devam ediyoruz. Bu yıl da en önemli yatırımımız Yahyalı ilçesiydi. Geçtiğimiz yıl Yahyalı ilçemizin polietilen hatlarının büyük kısmını tamamladık. Bu yıl ise kalan polietilen yatırımları, servis hatları ve Develi ilçemizden Yahyalı’ya olan yaklaşık 35 kilometrelik çelik hattını imal ettik. Dolayısıyla bu yıl da Kayserigaz olarak Yahyalı ilçemize Kasım ayında doğalgaz vereceğiz. Bunun mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Tabi sadece Yahyalı değil Kayserigaz 2018 yılı içerisinde bugüne kadar toplam 40 milyon TL yatırım yaptı. Bu 40 milyon TL ile Ağustos sonu itibariyle 360 kilometre boru hattı tamamladık. Bunun 300 kilometresi polietilen, 60 kilometresi ise çelik boru hattıdır" ifadelerini kullandı.



Yıl içerisinde yapılan yatırımlarda aslan payının Yahyalı ilçesinin aldığının altını çizen Dincay, "40 milyonun 25 milyon TL’sini Yahyalı ilçemiz için kullandık. Kalan yatırımlarımız da Kayserimizin diğer ilçelerine; Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar, İncesu, Develi ilçelerimize yapıldı. Şimdi Ekim ayı ortasında Yahyalı şebekesinin tamamını gazla buluşturacağız, bugünlerde test çalışmalarımız devam ediyor. Kasım ayı başında da Yahyalı’da güzel bir doğalgaz verme töreni yapmayı planlıyoruz. Diğer yatırımlarımız ise şöyle; Melikgazi ilçesinde özellikle Ağırnas bölgesinde yatırımlarımız oldu. Kocasinan ilçemizde Yemliha’ya yatırımlarımız yeni başladı, yıl sonuna kadar Yemliha’nın da altyapı çalışmalarını tamamlayıp doğalgazla buluşturacağız. Develi ilçemizde Gazi Mahallesi'ne yatırımlarımız oldu, İncesu ilçesinde Örenşehir ve Saraycık mahallelerini doğalgaza kavuşturduk. Hacılar ilçesinde de Beğendik, Karpuzsekisi ve Hürmetçi mahallelerine doğalgaz vermek üzereyiz, çalışmalarımız devam ediyor. Talas ilçesinde ise Zincidere ve Akçakaya mahallelerini yatırım planımıza aldık. Bu sene inşallah tamamlayacağız" diye konuştu.



Tomarzalılara doğalgaz müjdesi

2019 yılında planlanan projeler hakkında bilgiler de veren Kayserigaz Genel Müdürü Adem Dincay, hedeflerinin Tomarza ilçesine doğalgaz vermek olduğunu vurguladı. Yatırımlara devam edeceklerini, bu yıl da hedeflerinin 60 milyon TL'lik yatırım olduğunu kaydeden Dincay konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Kayserigaz olarak her yıl yeni bir ilçeyi doğalgazla buluşturuyoruz. 2019 yılı içinde ise hedefimiz Tomarza ilçemize doğalgaz vermek. Halihazırda Tomarza’nın sokaklarında polietilen boru hattı yatırımlarımız devam ediyor. İnşallah 2019 yılının baharıyla beraber Develi istikametinden Tomarza’ya doğru çelik boru hattının imalatına başlayacağız. 2019 yılının ikinci yarısında Tomarza ilçemizi de doğalgazla buluşturacağız. Tabi ki sadece Tomarza değil. Kayserigaz olarak sürekli büyümeyi hedefleyen bir şirketiz. Daha çok yatırım ve daha çok abone almak istiyoruz. 2019 yılı içinde özellikle Kayseri’nin etrafındaki, daha önce belde olup da şuanda mahalle statüsünü kazanmış olan bölgelerimize doğalgaz yatırımlarımız devam edecek. Bunun için EPDK’ya lisans genişleme başvurusu yaptık, gerekli genişleme onayını da aldık. İnşallah peyderpey bütçemiz ölçüsünde Kayseri’ye yatırımlara devam edeceğiz. Bu yıl için bugüne kadar 40 milyon TL yatırım yaptık dedik, yıl sonuna kadar bu miktar 60 milyon TL’yi bulacak. İnşallah önümüzdeki yıl da en az bu miktarda yatırım yapacağız. Bu yıl için hedefimiz 500 kilometre boru hattı. Önümüzdeki yıl da inşallah bu 500 kilometre boru hattı yapımına devam edeceğiz."



Müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için yeni binaya geçiş yapacaklarını da sözlerine ekleyen Dincay, "Bir yandan şebeke yatırımlarımız devam ederken bir yandan da Kayseri’deki müşterilerimize daha güzel hizmet vermek için yeni bir binaya geçeceğiz. Kayserigaz Genel Müdürlük binası bu. Şu anda yapım çalışmaları devam ediyor. İnşallah Kasım ayı ortalarında bu binayı faaliyete geçirip hem müşterilerimize, hem çalışanlarımıza daha güzel ortamda hizmet vereceğiz" şeklinde konuştu.