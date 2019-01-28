Kayserigaz'dan çalışan paylaşım toplantısı

Kayserigaz’ın çalışanlarıyla bir araya gelerek keyifli vakit geçirdiği geleneksel Çalışan Paylaşım Toplantısı Kayserigaz Genel Müdürü Adem Dincay’ın konuşması ile başladı. Konuşmasında “Kayserigaz olarak çalışanlarımızın mutlu, huzurlu ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sürdürmesi bizim için çok önemli. Çok şükür geçtiğimiz yılı kaza ve yaralanma yaşanmadan geçirdik. Kayserigaz’daki birlik ve beraberliği koruyup bir aile olmanın gereklerini yerine getirdik. Çalışanlarımızın mutlu olması beraberinde müşteri memnuniyetini de getirdi, yüzde 99'luk müşteri memnuniyeti oranımızla da bunu kanıtlamış olduk. Nice başarılara imza atacağımız bir yıl olmasını dilerim” dedi. Kayserigaz Bölüm Yöneticileri tarafından gerçekleştirilen sunumlarda geçtiğimiz yıl yapılan çalışmalar, rakamsal veriler ve görseller çalışanlar ile paylaşıldı. Toplantı, 2018 değerlendirmelerinin ardından Kişisel Marka İtibar ve İmaj Danışmanı Rüzgar Mira Okan’ın konuşması ile devam etti. Alanında yaptığı başarılı çalışmalar ile adından söz ettiren Rüzgar Mira Okan verdiği seminerde, kurumsal temsil, kişisel marka, imaj ve itibar ile ilgili konularda yaptığı sunumla Kayserigaz çalışanlarının kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak ipuçları verdi.



Çalışanlarına verdiği değeri her fırsatta gösteren Kayserigaz uzun yıllar birlikte olduğu çalışanlarını da unutmadı. Çalışan Paylaşım Toplantısı’nda 10. yılını tamamlayan Kayserigaz çalışanlarına kıdem ödülleri verildi. İnsan Kaynakları ve Strateji Müdürü Hatice Berk plaket ve hediyelerini vermek üzere 10. yılını dolduran isimleri açıklarken uzun yıllar beraber çalışma temennisinde bulunarak Kayserigaz’a kattıkları değer için onlara teşekkür etti.

