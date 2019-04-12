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"Kayserigaz'ın Büyükkılıç'a vefa borcu var"

EWE Turkey Holding CEO’su Dr. Frank Quante, EWE Turkey Holding Operasyondan Sorumlu Genel Müdürü Hasan Yasir Bora ve Kayserigaz Genel Müdürü Adem Dincay, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç ziyarette Kayserigaz ile Büyükşehir Belediyesi arasındaki ortaklığın bereket üzerine şekilleneceğini belirtti.

"Kayserigaz'ın Büyükkılıç'a vefa borcu var"

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserigaz yöneticilerinin ziyaretinde bundan sonra da işbirliği içinde şehrimize en güzel şekilde hizmet verileceğini belirtti. Başkan Büyükkılıç, “Ortaklığımız bereket üzerine şekillenecek” ifadelerini kullandı. EWE Turkey Holding CEO’su Dr. Frank Quante de yaptığı açıklamada Başkan Büyükkılıç’a vefa duyduklarını dile getirerek; “Kayserigaz’ın bugüne kadar birçok kişi, kurum ve kuruluşla irtibatı oldu. Ama geçmişe dönüp Kayserigaz’ın kime vefa borcu vardır diye baktığımda aklıma gelen ilik isim Memduh Başkan oldu. Bizi hiçbir programımızda yalnız bırakmadınız. Kapınızı çaldığımızda hiç sonuçsuz dönmedik. Bu birliktelik şimdi daha da büyüyecek” diye konuştu.

İHA

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