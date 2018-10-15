Kayserigaz Lisans Alanını Genişletiyor

Kayseri il sınırlarının diğer mevzuatlardan kaynaklı değişikliğe uygun olarak faaliyet alanını değiştirmek için, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na yaptıkları lisans genişleme başvurusu sonucunda gerekli onayları alan Kayserigaz, çevreci, ekonomik ve konforlu yakıt olan doğalgazı Kayseri’nin imarlı alanlarının tamamına ulaştırmayı hedefliyor. Kayserigaz, doğalgaz dağıtım lisansının verildiği tarihten itibaren dağıtım bölgesi kapsamında olup, doğalgaz dağıtım faaliyetlerinin sürdürüldüğü bazı ilçe isimlerinin, 5747 ve 6360 sayılı Kanunlar ile tüzel kişiliklerinin kaldırılması sebebiyle, dağıtım bölgesi kapsamında bulunan şehir isimleri revize edildi. Kayserigaz’ın dağıtım bölgesi Kocasinan, Melikgazi, Talas ve Hacılar bölgeleri 6360 sayılı Kanun kapsamında genişleyen kısımlarını da kapsayacak şekilde genişletildi. Bu genişletme kapsamında Kayserigaz’ın, Kocasinan, Melikgazi, Hacılar ve Talas ilçe belediyelerle yaptığı görüşmelerde, ilçelerin sınırları içerisinde yer alan mahallelerde planlanan değişiklikler, kentsel dönüşüm projeleri, sit alanlarının durumu, altyapı projeleri, düşünülen yeni imar alanları ve planlanan yol çalışmaları hakkında bilgi alışverişi yapıldı. Görüşme sonucunda önümüzdeki yıllarda yapılacak doğalgaz altyapı yatırımlarının projelendirme çalışmalarına başlandı.



Kayserigaz Proje Müdürü Murat Akdağ; "2019 yılı içinde özellikle Kayseri’nin etrafındaki, daha önce belde olup da şu anda mahalle statüsünü kazanmış olan bölgelerimize doğalgaz yatırımlarımız devam edecek. Bunun için EPDK’ya lisans genişleme başvurusu yaptık, gerekli genişleme onaylarını da aldık. İnşallah bütçemiz ölçüsünde Kayseri’ye yatırımlara peyderpey devam edeceğiz. Öncelikle Kayseri merkez ilçeleri olan Kocasinan, Melikgazi ve Talas ilçeleri ile birlikte Hacılar’a da yatırımlarımıza devam edeceğiz. 2018 yılında bugüne kadar 40 milyon TL yatırım yaptık, yılsonuna kadar bu miktar 60 milyon TL’yi bulacak. Önümüzdeki yıllarda da en az bu miktarlarda yatırım yapacağız" dedi.

