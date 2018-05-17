Kayserigaz’da paylaşım toplantısı Kayserigaz tüm çalışanlarının katılımıyla Çalışan Paylaşım Toplantısı’nı düzenledi.Tüm çalışanların katıldığı toplantıda, yenilikçi yönetim anlayışı ile güvenlik bilincini en yüksek seviyede tutmayı amaçlayan Kayserigaz, çalışanlarına “İş Sağlığı ve Güvenliği” eğitimi düzenledi.

A Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı iş güvenliğini tehdit eden unsurlar, çalışma koşullarındaki tehlikeler, yasal hak ve sorumluluklar, tehlike ve riskleri ortadan kaldıracak tedbirlere ilişkin katılımcılara detaylı bilgiler verirken, Kayserigaz’ın iş yeri hekimi çalışanlarına ilkyardım ve meslek hastalıklarının sebepleri konularında derinlemesine bilgi verdi. Eğitimler, Çevre Mühendislerinin çevre bilinci, geri dönüşüm ve atıklar ile ilgili verdiği eğitim ile sona erdi.

Kayserigaz Genel Müdürü Adem Dincay yaptığı konuşmada iş sağlığı ve güvenliğinin hem çalışanların hem de işveren olmak üzere tüm tarafların sahiplenmesi gereken bir konu olduğuna değinerek bizim için en önemli konu çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği dedi. Güvenlik kültürü konusunda bilincin daha da arttırılması konusuna vurgu yaptı.

Kayserigaz İnsan Kaynakları Müdürü Hatice Berk, Kayserigaz olarak çalışanların eğitimlerine oldukça önem verdiklerini, çalışanlarının sağlık ve güvenliklerinin her şeyin üzerinde tuttuklarını belirtti. Bu amaçla tüm çalışanlarına kendilerini güvende hissedecek ortam sağlamak için eğitimlere devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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