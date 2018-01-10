Kayserigaz’da üst düzey atama

2013 yılından bu yana Kayserigaz Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmekte olan Adem Dincay, 1 Ocak 2018 tarihi itibari ile Kayserigaz Genel Müdürü olarak atandı. Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendiği yıldan itibaren Kayserigaz'a büyük katkılar sağlayan Adem Dincay Genel Müdürlük görevini EWE Türkiye Holding COO’luğuna atanan Hasan Yasir Bora’dan devraldı.



Dincay yeni görevinde, sektörel gelişmeleri yakından takip ederek, piyasanın gelişen koşullarına, tüketici beklentilerine proaktif bir yaklaşımla yanıt vermeye; Kayserinin geleceğine yön vererek bölge ekonomisine katkıda bulunma çalışmalarına devam edecek.



Adem Dincay Kimdir?

Kariyerine 1999 yılında Koç Holding’e bağlı İzocam AŞ’de Üretim Mühendisi olarak başlayan Dincay, 2003 yılından itibaren Yıldız Holding'de Proje Mühendisi olarak devam etmiştir. 2004 - 2013 yılları arasında Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Operatörü olan BOTAŞ International bünyesinde çeşitli yönetici rollerini üstlenen Dincay, 2013'te Kayserigaz'a katılmıştır. Adem Dincay İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunu olup evli ve 3 çocuk babasıdır.