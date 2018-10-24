Kayserigaz’dan Kış Hatırlatmaları

Doğalgazın güvenli kullanımı konusunda abonelerini bilgilendiren Kayserigaz yetkilileri soğuk havaların etkisinin artması ile kullanıcıların menfezlerini kapatmasının son derece tehlikeli olduğunu belirtirken, istenmeyen vakaların genellikle menfezlerin kapatılmasından kaynakladığının altını çizdi. Ayrıca hane içindeki doğalgaz tesisatlarının bakımının da sadece bu konudaki yetkilendirilmiş sertifikalı firmalara yaptırılması gerektiğini hatırlattı. Baca sensörünün bulunmaması nedeniyle hane içine yayılan gazın farkına varılamamasının istenmeyen olayların diğer bir sebebi olduğunu kaydeden yetkililer, ev ve işyerlerinde kullanılan doğalgaz cihazlarının her yıl bakımlarının rutin olarak yaptırılması gerektiğini, bakımların yapılmaması durumunda ise, gazın yanmasıyla oluşan atık gazların bacada yoğuşma oluşturup, baca içinde biriken malzemelerin bacanın tıkanmasına yol açarak, gazın haneye yayılmasına neden olup büyük tehlikelere yol açabileceği konusunda abonelerini uyardı.



Kayserigaz Genel Müdürü Adem Dincay, "Doğalgaz, doğru kullanıldığında en güvenli yakıttır. Kayserigaz olarak doğalgazın güvenli kullanımı konusunda web sitemizden, sosyal medya hesaplarımızdan, dergimizden, billbordlardan yani abonelerimize ulaşacağını düşündüğümüz tüm mecralarımızdan sürekli uyarılarda ve hatırlatmalarda bulunuyoruz. Doğalgazın yoğun kullanıldığı kış aylarında abonelerimizin çok daha dikkat etmeleri gerektiğini hatırlatmak isterim. Bakımlarını ve kontrollerini ihmal etmesinler. Abonelerimiz doğalgaz ile ilgili herhangi beklenmedik bir durumla karşılaştıklarında vakit kaybetmeden 7/24 hizmet veren 187 numaralı Acil hattımızı arayarak yardım talep edebilirler. Tüm Kayserili vatandaşlarımızın sorunsuz bir kış geçirmelerini dilerim” dedi.

