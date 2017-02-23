Kayserigaz’dan kitap toplama seferberliği

15 Şubat 2016 Pazartesi günü başlatılan Kitap Toplama Kampanyası, 24 Mart 2016 Cuma günü sona erecek. Kayserigaz’ın başlatmış olduğu kampanya, EWE Turkey Holding, Bursagaz, EWE Enerji, Enervis ve Millenicom’un katılımları ile tamamlanacak. Amaç, olabildiğince fazla kitap toplayıp ihtiyaç sahibi okula ulaştırmak.

Kayserigaz Kurumsal İletişim Yöneticisi Özlem Acur yaptığı konuşmada “Yıl boyunca gerek Kayserigaz gerekse grup şirketlerimiz olarak çeşitli sosyal sorumluluk kampanyaları gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz yıl aynı kampanyayı yapmıştık ve çok fazla kitap toplamıştık. Topladığımız kitapları yatırım alanlarımızdan Develi’deki ihtiyaç sahibi bir ilkokulun kütüphanesine hediye ettik. Bu yıl da kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerimiz kapsamında, öğrencilerin ihtiyaç duyduğu kitapları toplayacağız. Amacımız araştıran, sorgulayan, öğrenen ve öğreten bir neslin yetişmesine katkı sağlamak. Kitaba ulaşma noktasında yeterli imkâna sahip olmayan öğrencilerimize, ihtiyaç duydukları kitapları ulaştırabilmek için kampanyamızı başlatmış bulunuyoruz. Geçen yıl kampanyayı Kayserigaz olarak yürütmüştük, bu yıl aynı kampanyayı EWE Türkiye Grubu şirketleri ile birlikte yürüteceğiz, çok daha fazla kitap toplamayı umuyoruz. Gerçekleştirdiğimiz Kitap Toplama Kampanyası sonunda topladığımız kitapları belirlenecek ihtiyaç sahibi okula Kütüphaneler Haftası’nda teslim edeceğiz.” dedi.

Kurum Haberi

