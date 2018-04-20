İclal Ayşe Küçükkırca ve Altuğ Yılmaz’ın editörlüğünü üstlendiği kitapta, 2017’de Kayserili Ermenilerle yapılmış on mülakat, Mehmet Polatel’in Kayseri’nin Ermeni tarihine dair giriş yazısı ve Ayşe Küçükkırca’nın, mülakatlara dair genel bir değerlendirme niteliğindeki sonsözüyle birlikte sunuluyor. Kitapta ayrıca, 40 yılı aşkın bir süredir ABD’de yaşayan, Kayseri-Yahyalılı Stephen Ohanian’ın (Istepan Mermer) kaleme aldığı, aile hikâyesini ve köydeki çocukluğundan anılarını içeren bir metin de bulunuyor.



Birinci Dünya Savaşı öncesinde Kayseri Sancağı’nda 52 bin Ermeni yaşarken, 1927 nüfus sayımına gelindiğinde bu sayı 1978’e, 1932’de 1600’e, 1960’ta 800’e düşmüştü. Günümüzde ise Kayseri’de bir Ermeni topluluğunun varlığından söz etmek mümkün değil.



Hrant Dink Vakfı Tarih Programı kapsamında yürütülen sözlü tarih çalışmalarının ürünü olan ‘Sessizliğin Sesi’ serisi 2011’de yayımlanan ‘Türkiyeli Ermeniler Konuşuyor’ kitabıyla başlamış ve Diyarbakırlı, Ankaralı ve İzmitli Ermenilerle yapılan mülakatların bir araya getirildiği kitaplarla devam etmiş, bu kitaplar İngilizceye de çevrilmişti. ‘Kayserili Ermeniler Konuşuyor’un İngilizcesi de önümüzdeki günlerde yayımlanacak.



(Kayseri Gündem)