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KAYSERİLİ GENÇ MODACININ BAŞARISI

Melikgazi Şaban Fazlıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Pınar Sağlamtaş ‘5. Liselerarası Moda Tasarımı Yarışması’nda finale kaldı.

KAYSERİLİ GENÇ MODACININ BAŞARISI
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu tarafından Türkiye geneli resmi ve özel, tüm Lise ve dengi okul öğrencilerine yönelik düzenlenen ‘5. Liselerarası Moda Tasarımı Yarışması’ ön değerlendirme sonuçları açıklandı. Melikgazi Şaban Fazlıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Pınar Sağlamtaş ön değerlendirmeyi geçerek finale kalan 20 yarışmacı arasında yer aldı…

Yarışmanın jüri değerlendirme sonuçları 27 Nisan 2018 Cuma günü açıklanacak.




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