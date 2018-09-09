Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayserili hacılar memleketlerine dönmeye başladı

Hac ibadetini yapmak üzere Suudi Arabistan’a giden hacılar, hac farizasını yerine getirerek memleketleri Kayseri'ye döndü. 

Kayserili hacılar memleketlerine dönmeye başladı

Hac ibadetini tamamlayarak Erkilet Havaalanına dönüş yapan 1. ve 2. kafile hacıları İl Müftüsü Şahin Güven ve beraberindekiler ile aileler ve yakınları karşıladı. Yolculuklarında herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını söyleyen hacılar, hac farizasını sıkıntısız olarak yerine getirdiklerini ifade etti. İl Müftüsü Şahin Güven ise; "Hacılarımızın karşılanması için buraya gelen halkımıza teşekkür ediyoruz. Kayserimizden bundan yaklaşık 1 buçuk ay önce göndermiş olduğumuz hacı adaylarımız, haclarını yaparak geldiler. diyanet İşleri Başkanlığımız kafilelerinden hacca gönderdiğimiz bütün kardeşlerimiz kazasız ve belasız bir şekilde şehrimize ulaştılar" diye konuştu. 
 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.