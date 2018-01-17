KAYSERİLİ HAYIRSEVER, ÖĞRENCİLERE EV BAĞIŞLADI

Kayseri’de isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever, kendisinin okumak istediğini ama maddi imkansızlıklardan dolayı okuyamadığı için arzusunu gidermek için Kızılay’a başvurdu. Yıllardır biriktirdiği para ile aldığı evi, kira gelirleri ile öğrencilere yardım edilmesi için Kızılay’a bağışlayan hayırsever, Kızılay’daki çalışanları duygulandırdı.

Türk Kızılayı Talas Şube Başkanı Ünal Yüksel, “Hayırseverimiz bize müracaat ettiklerinde çok duygulanmıştık. Hayırseverimizin ekonomik durumunun çok iyi olmamasına rağmen geçmişte yaşamış olduğu okuma arzusunun bir türlü gerçekleştirememiş ve yıllar sonra okuma arzusunu nasıl gerçekleştiririm diye düşünmeye başlamış. Evi bağışlayan hayırseverimiz 80 yaşında. Biz amcaya sorduğumuzda ‘Oğlum ben okuyamadım ve içimdeki okuma arzusu beni hep rahatsız etti. Ben okuyamamışsam okuyan insanlara yardım etmek istiyorum’ dedi. Amcamız burayı Türk Kızılayı’na bağışlayarak buradan gelen kira gelirleri ile geleceğimizin neslini oluşturacak öğrencileri okutmamızı istedi. Biz bu teklifi duyunca çok duygulandık. Bizler Türk Kızılayı Talas Şubesi olarak biz bu evi kiraya vereceğiz ve elde ettiğimiz kira bedelleri ile en az ihtiyaç sahibi 2 tane öğrencimizin okumasına ve onlara burs vereceğiz” ifadelerini kullandı.

İHA

