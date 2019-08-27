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Kayserili izciler Malazgirt'te

Türklere Anadolu'nun kapılarının açıldığı Malazgirt Meydan Muharebesinin 948. yıl dönümü kutlama etkinliklerine Kayseri'den 31 izci katıldı.

Kayserili izciler Malazgirt'te

Malazgirt'te düzenlenen izcilik kampına Türkiye’nin dört bir yanından yaklaşık 500 izci katıldı. Kayseri’den Malazgirt’teki kampa katılan 31 genç, atalarının şehit olduğu yerlerde yapılan törenlere katıldı. Yapılan fener alayına katılan izciler Sultan Alparslan gibi sabah ezanında namazlarını kılıp, ataları için dualar okudu.



Dün yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Malazgirt Meydan Muharebesinin 948. Yıldönümü töreni sonrasında dönüş yoluna geçen izciler sabah saatlerinde Kayseri'ye döndü.



 

İHA

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