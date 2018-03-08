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Kayserili radyoculardan anlamlı yayın  

Kayseri’de yayın yapan 15 radyo yarından itibaren Fetih Suresini yayınlayarak Afrin civarında sürdürülen Zeytin Dalı Operasyonuna destek verecek.

Kayserili radyoculardan anlamlı yayın  

Bir araya gelerek bu anlamlı girişimi başlatma kararı alan Kayseri merkezli 15 radyonun yöneticileri “Afrin’de mücadele veren Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımızın muvaffakiyetleri için Cuma gününden itibaren her sabah 07:30’da Fetih Suresini yayınlayarak manevi destekte bulunacağız.” şeklinde konuştular.

Radyocular, ortak yayının bir hafta süreceğini belirttiler.
 
(Kayseri Gündem)
 

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Kayseri Radyo
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