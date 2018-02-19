KAYSERiLi RAYLI SiSTEMi SEVDi

Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu, Ulaşım A.Ş.'nin Organize Sanayi Bölgesi'ndeki merkezinde ve raylı sistem aracında basın mensupları ile bir araya geldi.



Ulaşım A.Ş.'nin, kurulduğu günden itibaren kurumsallaşmaya önem verdiğini belirten Gündoğdu, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile ISO 14001, ISO 18001, ISO 10002, ISO 14064, ISO 50001 standartları aldıklarını ve etkin olarak kullandıklarını söyledi. 34 km hat uzunluğuna ve 55 istasyona ulaşan raylı sistemde 68 araçla hizmet verildiğini ifade eden Gündoğdu, bu araçlardan 30'unun yerli üretim olduğunu vurguladı.



Geçen yıl raylı sistem ile 37 milyon yolcu taşındığını aktaran Gündoğdu; "2014 yılında Büyükşehir Belediye Başkanlığını yürüten Mehmet Özhaseki'nin önderliğinde ve yönlendirmesiyle yerli üretimi teşvik edecek ama yabancı firmaların ihaleye girmesini engellemeyecek şekilde teknik şartnameler hazırlanmıştır. İhale karar süreçlerinde, kalite, performans, işletme ve bakım giderleri gibi fiyat dışı unsurların değerlendirilmesinin yasal olarak mümkün olmasından dolayı, bu unsurları kapsayacak şekilde hazırlanmış olan ihale dokümanları neticesinde hem fiyat avantajı hem de teknik olarak üstünlük gösteren yerli firma ihaleyi kazandı. Bir önceki araç alım ihalesi fiyatına göre 900 bin avro daha avantajlı olarak alınan yeni raylı sistem araçları ile birlikte 30 araçlık filo için 27 milyon Euro daha az ödeme yapılmıştır. Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yerli araç temin etmesi ile birlikte yerli üreticiler daha etkin hale gelmiş ve farklı şehirler de yerli araç alımı yönünde tercihlerini kullanmışlardır. Mustafa Çelik Başkan göreve geldikten sonra projeyi sahiplenmiş, onun da desteği ile birlikte yerli raylı sistem araçları, seri üretimleri tamamlanarak 2016 yılı içinde hizmete alınmaya başlanmıştır. Yerli raylı sistem araçlarımız muadillerine göre bakım ve işletme giderlerinde daha avantajlı ve daha yüksek performansa sahiptir. Yeni araçlarımız tasarım olarak yüzde yüz yerli, donanım anlamında yüzde 60 oranında yerlilik payına sahip. Üretimi Ankara-Sincan' da yapıldı." diye konuştu.



“Memnuniyet oranı yüzde 78”



Bütünleşik toplu taşıma sistemin oluşturulması amacıyla alınmış olan bu kararın olumlu sonuçlar vermeye başladığını ifade eden Gündoğdu, "2016 yılında yüzde 54 oranında olan otobüs sistemi memnuniyet oranı 2017 yılında yüzde 68 seviyelerine çıktı. Raylı sistem memnuniyet oranı da yüzde 78'dir. Müşteri şikâyetleri de hızlı bir şekilde düşerek, milyon yolcu başına 250'lerden 100 şikâyete kadar indi. Ayrıca, 2017 yılında ilçe taşımacılığında dönüşüm çalışmaları tamamlanmıştır. İlçe taşımacılık esnafları kooperatif çatısı altında birleşerek 172 adet yeni araç alarak hizmet vermeye başlamıştır. Yine 2017 yılında özel halk otobüsleri ile km+yolcu+performans bazlı hak ediş modeline geçilerek özel işleticinin hizmet kalitesine odaklanması sağlandı" dedi.



15 başlıkta 2017 yılında yapılan çalışmaları da anlatan Feyzullah Gündoğdu, Ulaşım A.Ş.'nin ulusal boyutuna da değinerek halen devam eden işlerle birlikte İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Samsun, Malatya, Şanlıurfa, Van, Mersin, Muğla, Gaziantep ve Yozgat illerine de farklı konularda hizmet verildiğini söyledi.



2018 projelerini anlattı

2018 yılı projeleri hakkında da bilgi veren Feyzullah Gündoğdu, "Bölge Hastanesi-Cumhuriyet Meydanı-Fakülte hattında kullanılmak üzere 10 adet 18 metre, 8 adet 25 metrelik Elektrikli otobüs alımı gerçekleştirilecek. Toplu taşıma hatlarını düzenleme çalışmalarına başlanılacak. Özel Halk Otobüsü esnafının kurmuş olduğu kooperatif çatısı altında esnaf araçlarını yenilemeye ve yeni araç almaya başlayacak. Mini Otogarlar ile otobüs terminali arasında yolcu taşımacılığına başlanılacak. EN 13816 Avrupa Birliği Hizmet Kalitesi Yönetim Standardı çalışmaları tamamlanarak belgelendirme yapılacak. Toplu taşımada gizli müşteri araştırması yapılacak. Yolcu Bilgilendirme sistemi ve akıllı duraklar hizmete alınacak. Toplu Taşıma Mobil uygulama hizmete sunulacak. 11 adet KAYBİS istasyonu bisiklet paylaşım sistemine ilave edilecek. Otoparkların boş/doluluk bilgileri yol kenarlarında VMS ile gösterilecek. Banliyö sistemi işletimine başlanılacak" şeklinde konuştu.



Yerli tramvayla 27 milyon avro kar

Gündoğdu; Toplu taşımada kullanılmak üzere daha önce İtalya'dan ithal edilen tramvayların yerine Türkiye'de üretilen araçların alınmasıyla yaklaşık 27 milyon avro tasarruf sağlandığını da sözlerine ekledi.

Haber-Foto: Ramazan Karakuş

