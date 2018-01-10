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KAYSERİLİ ÜNLÜ İŞADAMI VEFAT ETTİ

Beğendik Marketler Zinciri’nin sahibi Mehmet Beğendik, Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Beğendik ’in cenazesi bugün Cami Kebir'de kılınacak ikindi namazının ardından toprağa verilecek.

KAYSERİLİ ÜNLÜ İŞADAMI VEFAT ETTİ

Kayseri’nin tanınmış işadamlarından, Beğendik Marketler Zinciri’nin sahibi Mehmet Beğendik, Ankara’da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Beğendik’in Cenazesi bugün Kayseri'de Cami Kebir'de kılınacak ikindi namazının ardından toprağa verilecek.

Elitaş’tan başsağlığı mesajı
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Kayseri eşrafından hayırsever İşadamı Hacı Mehmet Beğendik Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah'tan rahmet, Beğendik Ailesine sabır ve başsağlığı dilerim" dedi.

Marketin kapısında kuyruklar oluyordu
Mehmet Beğendik'in kurucusu olduğu Beğendik Marketler Zinciri'nin ilki 1993 yılında Ankara Kocatepe'de açıldı. Şirketin bugün Ankara, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Konya ve Bursa illeri olmak üzere toplam 6 ilde 46 Beğendik mağazası bulunuyor. 1993'te Kocatepe'deki ilk mağaza açıldığında Ankaralılar büyük ilgi gösterdi. Hatta ilgi öylesine yoğundu ki, ilk günlerde kalabalık nedeniyle vatandaşlar içeriye kuyrukla alınıyordu. Bir grup müşteri dışarı çıktıktan sonra yenileri mağazaya giriyordu.
Kayseri Gündem
 

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