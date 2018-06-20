Kayserililer Ahmet Şafak konseri ile coştu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen konserde sahnede alan Ahmet Şafak, Kayserililere unutulmaz bir gece yaşattı.

Mimar Sinan Parkı’nda verilen konsere, MHP İl Başkanı Serkan Tok, Ülkü Ocakları İl Başkanı Volkan Çolak, MHP Kayseri milletvekili adayları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



“Hain terör örgütlerine karşı Cumhurbaşkanımızın yanında durduk”

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir konuşma yapan MHP İl Başkanı Serkan Tok, seçim çalışmalarına devam ettiklerini ve köy köy, mahalle mahalle gezerek Cumhur ittifakı için çalıştıklarını belirtti.

Tok, “Gittiğimiz yerlerde Cumhur ittifakının özelliğini ve gerekliliğini ve nedenini gittiğimiz her yerde anlatıyoruz. Hiçbir milliyetçinin hiçbir ülkücünün unutmayacağı ve unutturmayacağı bir gün yaşamıştır. Buda 15 Temmuz eli kanlı hain darbe teşebbüsü günüdür. O günün gecesine kadar MHP genel merkezi ve kıymetli genel başkanımız kendi siyasetini Türkiye’de uyguluyordu. Ne zamanki 15 Temmuz da yüce Türk milletine saldırı oldu, o güne kadar yapmış olduğumuz bütün eleştirileri bir kenara koyduk ve devletimizin, milletimizin, seçilmiş Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin yanında bugüne kadar milim oynamadan getirdik. ‘ Neden siz Cumhur ittifakında AK Parti ile birleştiniz’ diyorlar. Bizde ‘ABD Cumhurbaşkanımıza karşıysa, İngiltere Cumhurbaşkanımıza karşıysa, Avrupa’nın bütün devletleri karşıysa, bunların Türkiye’deki taşeronlar karşıysa, hani FETÖ karşıysa milliyetçiler nerede duracaktı. Ülkücüler nerede duracaktı. Cumhurbaşkanımızın yanındayız. AK Parti kadroları ile kol kola geziyoruz. Bütün bunlara karşı mücadele ediyoruz. Mücadelemize 24 Haziran’a kadar devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Daha sonra sahne alan Ahmet Şafak, seslendirdiği birbirinden güzel şarkıları ile Kayserililere unutulmaz bir gece yaşattı.

