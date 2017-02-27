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Kayserililer için ödüllü projeler

Büyükşehir Belediyesi, Kayseri halkı için ödüllü projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

Kayserililer için ödüllü projeler
Kayseri’nin ve ülkemizin en büyük parklarından olacak olan Keykubat Kent Park’ı için yapılan proje ödül aldı. 
Süs Bitkisi ve Peyzaj Mimarlığı sektörünün prestijli ödülü olan “Plant Ödülleri” sahiplerini buldu. İstanbul’daki Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde yapılan ödül töreni ile süs bitkisi üreticiliği ve peyzaj mimarlığı sektörünün en iyileri ödüllendirildi.
Akademisyenlerden oluşan 9 kişilik seçici kurul tarafından Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nce hazırlanmış Keykubat Kent Park Projesi kamusal alan kategorisinde ödüle layık görüldü. Ödülü Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Daire Başkanı Hamdi Elcüman aldı. Hamdi Elcüman, Büyükşehir Belediyesi’ne verilen ödülü Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’e takdim etti.
Büyükşehir Belediyesi tarafından ödüllü projenin hayata geçirileceği Keykubat Kent Park’ta temeller bu yıl atılacak. Keykubat Kent Park, pek çok fonksiyonun bir arada bulunduğu ilimizin ve ülkemizin en büyük ve en kapsamlı yaşam merkezlerinden birisi olacak.
 

İHA

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