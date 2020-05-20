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Kayserililer maskesiz dışarı çıkmıyor

Kayseri’de korona virüs tedbirleri kapsamında geçen hafta İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karardan sonra vatandaşlar maskeleri ile dışarı çıktı.

Kayserililer maskesiz dışarı çıkmıyor
Kayseri İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından geçtiğimiz hafta alınan kararla, korona virüs ile mücadele kapsamında vatandaşların dışarı maskesiz çıkmaması kararı alınmıştı. Maskesiz dışarı çıkma yasağına uymayanlara idari işlem yapılacağı belirtilen kurala Kayserili vatandaşlar duyarsız kalmadılar ve maskeleri ile dışarı çıktılar. Vatandaşların sosyal mesafe kurallarını gözeterek sıra bekleyip, oturması objektiflere yansıdı. Tedbirler kapsamında denetimlerini gerçekleştiren polis ekipleri ise vatandaşları kurallara uymaları konusunda anonslarla uyararak, bilgilendirme yaptı.
Vatandaşların kendi önlemlerini alması gerektiğini söyleyen esnaf Tamer Arslan, "Devlet bu tedbirleri insanlarımızın sağlığı için alıyor. İnsanların da kendi sağlığı için maske kullanmaları ve sosyal mesafeyi korumaları gerekiyor. Devletimiz de kurallara uyulmadığı için bazı yaptırımlar uygulamak zorunda kalıyor. Halkımız kendi sağlığı için maskesini takacak ve mesafesini koruyacak. Biz de bu dönemlerden böyle çıkacağız. Biz gün içerisinde sürekli takıyoruz. Mağazada çalışan arkadaşlar ve müşterilerimiz oluyor. Kendi sağlığımız için takıyoruz. Vatandaşlarımız da devletin bir şey yapmasını beklemeden kendi önlemlerini almalılar. Devlet sağlık imkanı sağlıyor tamam ama orada yatacak ve acı çekecek olan kendileri. Hasta olan insanları göz önünde bulundursunlar ve kendi önlemlerini alsınlar" dedi.
 

İHA

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Kayseri İl Hıfzıssıhha KuruluMaskeKorona Virüs Tedbirleri
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