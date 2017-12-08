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Kayserililer sanata doyacak

Kayseri’de Aralık ayı içerisinde "Arz-ı Veda","Aliş'in Maceraları” tiyatro gösterileri ve "Türk Sanat Müziği Konseri" düzenlenecek.

Kayserililer sanata doyacak
Şafak Tok'un yazıp yönettiği, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitler sunan "Arz-ı Veda" adlı oyun, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda bugün saat 19.30'da sahnelenecek.
Şehir Tiyatrosu'nda 9 Aralık Cumartesi günü ise "Aliş'in Maceraları" adlı çocuk tiyatrosu izleyiciyle buluşacak. Saat 12.00 ve 15.00'te sahnelenecek oyunda, doğa, insan ve hayvanlara karşı sevgiyle yaklaşılması konusu ele alınıyor.
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Süleyman Çetinsaya Kültür Merkezi'nde ise konservatuvar korosu tarafından 11 Aralık Pazartesi günü saat 19.30'da "Türk Sanat Müziği Konseri" düzenlenecek.
AA
 
 
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