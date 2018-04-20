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Kayserililerin bayrak sevgisi

Büyükşehir Belediyesi’nin Cumhuriyet Meydanı’nda yaptığı lale peyzajlı dünyanın en büyük bayrağına halkın ilgisi artarak devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de akşam saatlerinde Meydan’a giderek ilgiyi yerinde gördü.

Kayserililerin bayrak sevgisi

461 kişinin 13 saatlik bir çalışmayla yaptığı dünyanın en büyük bayrağı Kayseri’ye dünya rekorunu getirdi. Bu alandaki dünya rekorunun Türk Bayrağı olmasını sağlayan Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı’na farklı bir güzellik getirdi. Bu güzelliği görmek isteyenler şehrin dört bir tarafından Cumhuriyet Meydanı’na gelerek Türk Bayrağı önünde fotoğraflar çektiriyor. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de Cumhuriyet Meydanı’na giderek vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Meydana gelenler arasında AK Parti Gençlik Kolları da vardı. Başkan Çelik, Gençlik Kolları üyeleriyle de fotoğraf çektirerek sohbet etti. 
Dünya rekoru bayrağı görmek için Cumhuriyet Meydanı’na gelenler için çeşitli etkinlikler de gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar etkinlik alanında farklı Türk el sanatlarını yapma imkanı buluyorlar. Başkan Mustafa Çelik de stantlarda bir süre kalarak tablolar oluşturdu.
Kurum Haberi 
 
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