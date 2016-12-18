"Kayserililerin ne denli üzgün olduğunu biliyoruz"

İçişleri Bakanı Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'e ziyarette bulunarak, yaşanan terör saldırısı nedeniyle başsağlığı diledi. Başkan Çelik, Bakan Soylu ile Özhaseki'yi başkanlık girişinde karşıladı. Ziyarete Vali Süleyman Kamçı, AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve Kayseri milletvekilleri de katıldı. Şehitler için dua edilen ziyarette konuşan Bakan Soylu, bir sınavdan geçtiğimizi belirterek, "Büyük medeniyet zenginliği içinde olan bizi fukaralaştırmaya çalışanlara karşı bir sınav veriyoruz. Bu sınavın en önemli yerlerinden birisi Kayseri'dir. Kayseri üretimi, zenginliği yakalamış ama tarihini ve medeniyetini unutmamıştır. İnsanlığa hizmetin nasıl yapılacağına dair sorumluluklarını yapmaktadır. Terör huzuru ve umudu bertaraf etmek ister. Biz milletin emanet verdiği insanlar olarak teröre bu imkanı vermemek durumundayız. 21'inci asır terör asrı olmuştur. Teröre karşı dünyanın aldığı tedbirleri bize aldırmak istemeyenlerin dili anlaşılır değildir. Yapmamız gereken medeniyet havzamızın bize öğrettiklerini uygulamaktır. Başkasının ne diyeceğinin önemi yoktur. Bizim medeniyet havzamızda merhamet ve şefkat de var, yapılanları karşılıksız bırakmamak da var" dedi.



Kayserililerin ne kadar üzgün olduğunu bildiğini dile getiren Bakan Soylu, "Kayserililer büyük bir sahiplenme içinde oldular. Belediye başkanımız, valimiz nezdinde her birisine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Şehitlerimizin ailelerine kendi evladınız gibi sahip çıktınız. Çocuklarımıza hastanelerde kendi evladınızdan daha çok kıymet vererek sahiplendiniz" diye konuştu.



Bu saldırıların bizi yıldıramayacağını, aksine kenetleyeceğini vurgulayan Soylu, "İradesi ve kararlılığı olan bir liderimiz var. Liderimizin ortaya koymuş olduğu yöntem dünyada bizi seven sevmeyen herkesin kabulünü kazanmaktadır. Aynı yolda devam edeceğiz. Allah yardımcımız olacaktır" şeklinde konuştu.



"En Büyük Güç Birlik, Beraberliğimizdir"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de, sivil toplum kuruluşlarına hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti. Türkiye'nin pek çok konuda güçlü olduğunu ifade eden Çelik, "Ülke olarak en güçlü olduğumuz nokta birlik ve beraberliğimizdir. Konu vatan, millet, bayrak olunca kurumlar arası ya da ideolojik farklılıkları bir tarafa bırakarak bir araya gelmemiz en büyük gücümüz. Bunun en bariz örneğini 15 Temmuz'da gösterdik. 40 yıllık bir proje birlik ve beraberliğin karşısında kaybetti. Bu birlik beraberlik var olduğu müddetçe dünyada hiçbir güç bizi parçalayamaz" diye konuştu.



Öte yandan, meslek kuruluşları da Kayseri Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulundu.