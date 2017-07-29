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KAYSERi’NiN EN UZUN ALT GEÇiDi

Büyükşehir Belediyesi Kayseri’nin en uzun alt geçidi olacak olan Kocasinan Bulvarı’ndaki alt geçidin ihalesini yaptı. Projenin tamamlanmasıyla Tuna Kavşağı ve 30 Ağustos Kavşağı birlikte alttan geçilecek. 

KAYSERi’NiN EN UZUN ALT GEÇiDi

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in 'Ulaşım Yılı' ilan ettiği 2017 yılında ulaşım yatırımları devam ediyor. Kocasinan Bulvarı’nda katlı kavşakları geçen yıl tamamlayarak hizmete açan Büyükşehir Belediyesi bu yıl da üç önemli kavşağı programına aldı. Fuzuli Kavşağı alt geçit projesinin ihalesini tamamlayarak yapım çalışmalarına başlayan Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’nin en uzun alt geçidi için de ihale yaptı. Kocasinan Bulvarı üzerindeki Tuna Caddesi ve 30 Ağustos Caddesi Kavşaklarına alt geçit yapım işi ihalesine üç firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 36 milyon 559 bin TL olan ihaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu;
Barankaya İnşaat-Yapı Tesis İş Ortaklığı: 26 milyon 691 bin TL
Hacı Tutumlu İnşaat-Sontek-Fons İnşaat İş Ortaklığı: 26 milyon 826 bin TL
Yapı Proje Merkezi: 27 milyon 682 bin TL

İhale, komisyon tarafından tekliflerin incelenmesinin ardından sonuçlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
KayseriKocasinanTuna Kavşağı
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YAZIK ETTİLER 6 saat önce

ÇEVRE YOL ,FUAR KAVŞAĞINI OYUNCAK ETTİLER...
BARİ ORASI TEMİZ BİRŞEY OLSA..............

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