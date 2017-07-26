Kayseri’nin “Ender” Genel Müdürü için “ender” teklif  

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görüşülen ve kabul edilen önergeyle Batukan “Değişmez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez, vazgeçilmez genel müdürümüz” olarak tanımlandıktan sonra yerinin ömür boyu garanti olması kararlaştırıldı. Kararda “adı gibi ender bir genel müdür olan Ender Batukan’ın öldükten sonra da ‘Manevi Genel Müdür’ olarak tanımlanarak ailesine maaş bağlanması” da oylanarak kabul edildi.



Bu “ender” karar hakkında görüşlerini aldığımız Ender Batukan ise “Zaten ben tek başıma çıktığım yurt dışı inceleme gezilerinde bile mesleğimi soranlara ‘genel müdürüm’ diyorum. Üstelik insan bir koltukta 15 yıldır oturunca o makama iyice alışıyor, koltuğa da adeta yapışıyor. Bu anlamlı ve güzel kararla beni görevden alınma korkusundan kurtaran başkanlarımıza ve belediye meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Bu güvenlerine layık olacak, her zamanki gibi bir dediklerini iki etmeyecek ve onları utandırmayacağım.” dedi.



20 yıldır KASKİ’de

1997 yılında başladığı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nde (KASKİ) 20 yıldır görev alan, burada Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunan Ender Batukan, 17.12.2002 tarihinden itibaren de Genel Müdürlük görevini ender rastlanan bir başarıyla yürütüyor. Ne mutlu ona ve ona güvenenlere…



Rıfat Yörük

(Bu bir ASPARAGAS haberdir)