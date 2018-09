“Kayseri’nin marka şehir olması için eksikleri gidereceğiz”

KTO Başkanı Ömer Gülsoy, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’un oda başkanlarına yaptığı çağrıya ilişkin açıklamalarda bulundu.



Ersoy’un memleket kaygısı çeken bir milletvekili olduğunu kaydeden Gülsoy, oda olarak kendilerinin de memleket kaygısı çektiklerini dile getirdi. Kayseri ekonomisi için diğer odalarla birlikte toplantılar düzenlediklerini kaydeden Ömer Gülsoy, bu toplantıları laf olsun diye yapmadıklarını söyleyerek, “Baki beye teşekkür ederiz. Vekilim de Kayseri kaygısı çeken memleket kaygısı çeken bir vekilimizdir. Bizler de iş dünyası olarak memleket kaygısını en çok yaşayan ve içimizde hisseden iş dünyasının temsilcisiyiz. Biz bu tür toplantılarımızı diğer sivil toplum kuruluşlarıyla tabi ki yapıyoruz. Basına bir kısmı yansıyor bir kısmı ise yansımıyor. Biz seçimden sonra geldiğimizde toplantılarımızı, sivil toplum kuruluşları ile toplantılarımızı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı diğer odalarımız ile birlikte yaptığımız toplantıları biz laf olsun diye yapmadık. Şehrimizin sorunları nedir? Neye ihtiyacı var? Neye ihtiyacı yok? Bunların her birinin analizini yaptık” ifadelerini kullandı.



Yapılan toplantılarda çıkan sonuçları karara bağladıklarını dile getiren KTO Başkanı Gülsoy, Kayseri’nin sorunlarının da takipçisi olacaklarını belirtti. ‘Kayseri’nin hayat standartını yükseltmek istiyoruz’ diyen Gülsoy, “Biz yine bir araya geldiğimizde bu sorunların takipçisi olacağız. Biz ikili ilişkilerde daha farklı bir yol izleyerek şehrimizin önünü açmaktır. Bizim burada oturmamızın yegane sebebi bizim şehrimizin hayat standartlarını nasıl yükseltebiliriz. Şehrimizin ekonomisine katkıda bulunmaktır. Üyelerimize nasıl rehberlik edebiliriz? Bizim kaygımız budur. Bizde bu konuda canla başla gayret edip çalışıyoruz. Önümüzde ki günlerde programa dahil edeceğimiz bizim Kayseri’nin paydaşları olan üst düzey yöneticileri de buluşturacağımız bir platform kurmak istiyoruz. Onun için de çabalarımız ve girişimlerimiz devam ediyor. Gerekirse Ankara’da ki üst düzey bürokratlarımızın da bulunabileceği bir toplantı yapıp Sanayi Odasıyla, Ticaret Borsasıyla, Organize Sanayi Bölgesiyle beraber şehrimizin sorunlarına dile getirerek onların da takipçisi olacağımızı göstermek için göstermek için bütün bürokratlarımızdan, milletvekillerimizden, bakanlarımızla beraber hareket edip inşallah şehrin sorunlarını hep birlikte çözeceğiz” diye konuştu.



Kayseri’nin marka şehir olması için eksikleri gidereceğiz

Kayseri’nin marka şehir olması için 4 eksiklik bulunduğunu ve bu eksikleri de gidermek için gayret edeceklerinin altını çizen Ömer Gülsoy, Kayserili iş adamlarının TOBB’un nefes kredisini kullandıklarını hatırlattı.



Gülsoy, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Biliyorsunuz en büyük eksikliklerimiz bir marka şehri diyoruz. Marka şehri olması için de 4 ana eksiğimiz var. bunların takipçisi olacağız. Bunları soruyoruz ve her platformda dile getiriyoruz. İkili görüşmelerimizde de dile getiriyoruz. Bunların yapılması için gayret gösteriyoruz. Sivil toplum kuruluşları da aynı düşünce ile çalışıyorlar. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin çıkardığı Rıfat Bey’in önerisiyle bir Nefes Kredisi çıkmıştı. Odalar kendi bütçelerinden ayırdıkları bir limit açarak bankalardan kullandırdılar. O bankalara sorsunlar biz o bankalardan kredi kullanmadık ama üyelerim kullandı. Her üyemin kullanma imkanı yok. Bütçe olmadığı için. 200 bin lira olan maksimum limiti 100 bin liraya çekerek 50 kişi kullanacaksa 100 kişinin kullanmasını sağlayalım diye 50 ile 100 bin arasında bir limit tuttuk. Normalde kanunda çıkan maksimum 200 bin lira idi. Biz 100 bin liraya çekerek ne kadar fazla üye kullanabilir diye gayret ettik. Şuanda çıkan Nefes Kredisi ile birlikte bugünden itibaren çıktı ama limitlerimizin ne olduğu belli değil. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin açacağı bir limit var. İsteyen üyelerimiz 7 banka üzerinden kullanabilecekler.”