KAYSERi’NiN YARDIM SEFERBERLiĞi SÜRÜYOR

Türkiye Diyanet Vakfı ve Kayseri İl Müftülüğü ortaklığında düzenlenen Halep’e yardım TIR’ı gönderme törenine İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, Müftülük görevlileri, Kur’an kursu eğitmenleri ve vatandaşlar katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende konuşan Müftü Şahin Güven, kampanya kapsamında 2016 Mart ayından 2017 yılı sonuna kadar, Kayseri’den toplam bedeli 8 milyon 322 bin 784 TL tutarındaki 274 TIR yardım malzemesinin Halep’e ulaştırıldığını söyledi.



Kampanyanın ikinci yılında 300 TIR yardım

Kampanyanın ikinci yılına ulaşacağı 2018 yılı Mart ayında, Kayseri’den gönderilecek olan yardım TIR’larının sayısının 300’ü aşmasını umduklarını dile getiren Müftü Güven, “Ülkemiz genelinde kampanyalar yapıldığı zaman da bu kampanyalara güçlü destek verdik. Kampanyalar bittiği zaman da Suriyeli kardeşlerimizi unutmadık, her ay Kayseri’mizden en az 10 tır yardım gönderiyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubemizin il ve ilçelerde yaptığı yardım faaliyetlerine güçlü destek veren Kayserili hayırseverlerimize bu hayırların organizesinde görev alan mesai arkadaşlarıma teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.



“Kudüs için elimizden geleni yapmalıyız”

Trump’ın 6 Aralık’ta açıkladığı, Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak tanınmasına tepki gösterdiklerini kaydeden Güven, “Kudüs, iman ve inanç davamız ise o Mescid-i Aksa’nın, işgal altından kurtulması için elimizden gelen yardımı yapmalıyız. Bunun için de, ümmetin birliğine katkı sağlayacak bütün adımları atmak durumundayız. Bizler bu yardımlarımızı Suriye’de hangi mezhepten, dinden, ırktan olursa olsun; mazlum ve mağdur ise onlara yardım etmek için gönderiyoruz. Başka hiçbir amacımız yok. Sadece Yüce Mevla’nın rızasını talep ederek gönderiyoruz. Hayırseverlerimiz de bunun için gönderiyorlar. Bizleri, Türkiye Diyanet Vakfı’nı da vasıta olarak kullanıyorlar. Biz bir aracıyız. Kayseri halkımıza, Türkiye Diyanet Vakfına verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Güven’in konuşmasının ardından, 11 TIR malzeme dualarla Halep’e gönderildi.

İHA