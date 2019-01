Kayseri’nin yeni nesil dijital televizyon kanalı Olay Türk TV

Kayseri Olay Gazetesi ve Kayseri merkezli yayın yapan uydu televizyonu 38 Kent TV Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci Osman Çiftci, kitle iletişim araçlarında dijital dünyada baş döndüren teknolojik gelişmeler yaşandığını belirterek, “38 Kent TV, Türksat 4A uydusunun yanı sıra dünyanın her yerinde Smart TV’lerde ve IP tabanlı uydu alıcılarında çanaksız, uydusuz, antensiz olarak da izlenen Kayseri’nin ilk ve tek televizyonu.



38 Kent TV Çin’den Katar’a, Suudi Arabistan’dan Amerika’ya, Avrupa ülkelerine kadar dünyanın aklınıza gelen her yerinde internetin ulaştığı her yerde uyduya ihtiyaç duymadan televizyonunuzda kumandanın ucunda.



Kayseri merkezli uydu televizyonu 38 Kent TV’den sonra Smart TV’lerden ve IPTV kutularından televizyon üzerinde izlenebilen Kayseri’nin yeni nesil ilk dijital televizyon kanalını da Olay Türk markasıyla yayın hayatına başlatmış olmanın gururunu yaşıyoruz.



2018 yılı Kasım ayında test yayınına başlayan ve 2019 itibariyle normal yayına başlayan Olay Türk TV televizyonculukta şehrimizde çığır açacak” dedi.

Olay Türk TV’nin Samsung, Sony, LG, Phılıps, Vestel gibi Smart TV’lerde ve Next&Nextstar, Korax, Redlıne gibi İPTV kutularında dünyanın her yerinde izlenebilecek yeni nesil bir televizyon kanalı olduğunu ifade eden Osman Çiftci, Kayseri’ye televizyon yayıncılığında 38 Kent Tv’de olduğu gibi son teknolojiyi getirme konusunda öncü olmanın gururunu yaşadıklarını kaydetti.



Olay Türk’ün yayınlarının Smart TV’ler ve İPTV’lerin yanısıra internet ortamında www.olayturk.tv sitesinde, Apple ve Android uygulamalarında da izlenebileceğini anlatan Çiftci yeni nesil dijital televizyon kanalının Güç Telekom bünyesinde kurulan Artı Yerel Medya Platformu üzerinden yayın yaptığını söyledi.

Artı Yerel Medya’nın dijital televizyonculukta yeni bir çığır açtığına işaret eden Çiftçi, “Smart TV’lerde uygulamaların içine girip arama bölümüne Artı Yerel Medya ya da Yerel Medya Tv yazınca gelen uygulamayı indirerek Olay Türk TV’yi izlemeye başlamak mümkün.



Hayatın her alanında dijitalleşmenin büyük önem kazanmaya başladığı bir gerçek. Teknolojinin imkanlarından yararlanarak televizyon yayınını uyduya, antene gereksinim duymadan dünyanın dört bir yanına ulaştırmak mümkünken biz de Kayseri’ye yeni nesil bir başlı başına dijital bir televizyon kazandıralım istedik. Televizyonumuz SD ve HD olmak üzere iki ayrı görüntü seçeneği ile izlenebiliyor.



Olay Türk Televizyonu Smart Tv, İPTV, İPhone ve Android mobil uygulamalarında, tablet ve PC’lerde ve www.olayturk.tv internet sitesinde izlenebileceği gibi bu mecraların yanısıra sosyal medya üzerinden de Facebook, YouTube, Twitter, Periscope mecralarından da izleyiciyle buluşacak.” şeklinde konuştu.