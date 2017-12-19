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KAYSERİ’NİN YERLİLERİ İÇİN NÜFUS SAYIMI

Kendilerine “Gayseri şivesi”yle “yilli” denilen Kayseri yerlilerinin sayısının giderek azalması Cami-i Kebir Yilliler Derneği’ni harekete geçirdi.              

KAYSERİ’NİN YERLİLERİ İÇİN NÜFUS SAYIMI
Asparagas haber
Rıfat Yörük

 Haklarında yapılan “Yüzde 10’lar! Hayır, yüzde 8’ler! Olamaz yüzde 5’e düştüler!” gibi çeşitli spekülasyonlar üzerine acilen toplanan Cami-i Kebir Yilliler Derneği yönetimi, Kayseri’nin çok özel kişilikleri olan “yerliler” için özel bir nüfus sayımı yapılması kararı aldı.

Gerçek “yilli” nüfusun ne kadar olduğunu ve Kayseri merkez nüfusu içindeki oranlarını öğrenmek isteyen dernek yöneticileri, önümüzdeki Pazar günü Cami-i Kebir yakınlarındaki “Derin Yilliler Mahfili”nde yapılacak sayıma katılmak isteyen “yerlilerin” T.C. kimlikleri ve kendilerini kanıtlayacak belge/bilgilerle bizzat başvurmalarını istediler.

Bu konuda bir açıklama yapan Dernek Başkanı Şaban Zıpzıp “Burada zorlu bir mülakattan geçerek doğdukları ve yaşadıkları mahalleden, aile soy kütüklerine kadar kendilerini ispatlamaları istenen adaylar kazandıkları takdirde kendilerine ‘yillilik’ belgesi verilecek ve yerli nüfus arasına gururla dahil edilecekler.” dedi.

“Mozaikler hadlerini bilecek!”
Böylece gerçek nüfus ve nüfuzlarının ortaya çıkacağını belirten Zıpzıp “gücümüz belli olduğunda bizi pek tanımadan ahkam kesen koolüler (köylüler) ve yabancılar hadlerini bilecekler. Hoş, biz yüzde 1’e bile düşsek şehri yönetmeyi sürdürürüz. Ama bu mozaikler gerçekten çok olmaya başladılar. Utanmadan bir de yüzümüze karşı ‘Elhamdülillah Avşarız!’, ‘Çok şükür yillisi değilim!’, ‘Kıranartlıyım, pek tatlıyım!’, ‘Yozgatlıyım, mutluyum!’ gibi sözler söylemezler mi! Bunlara artık hadlerini bildirmemiz lazım. Zira kimse bizimle aşık atamaz! ” diye konuştu.

Irkçılığa hayır!
Bu konuda görüşlerini aldığımız bazı sağduyulu vatandaşlar ise üstünlüğün ancak takvada olduğunu ve ilk ırkçının “insan topraktan, bense ateşten yaratıldım. Yani daha üstünüm.” diyen Şeytan olduğunu hatırlatarak “cahiliye dönemlerinde Evs ve Hazreç kabilelerinin yaptıklarının benzerlerini 21. yüzyılda uygulamaya çalışmaktan Allah’a sığınırız.” dediler.
 
 
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Anahtar Kelimeler:
Kayseri NüfusCamii KebirKayseri Yerli
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antikayserili 3 ay önce

yahudilerdeki zihniyetle Aynı bu yilli zihniyeti...

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baki 3 ay önce

senelerdir köyluler gelsin alisveris yapsin diye yolunu gözlersiniz ondan sonra yerli köylü diye ayrim yaparsiniz.

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kayseri 3 ay önce

köşebaşlarını tutukları için saymakta zorlanmazsınız. iki eli arkasında camikebir etrafında gezenlerin variyetleri pek yoktur, ana babasının şehir merkezinde kalan arsalarından düşen 5-6 daireyle geçinmeye çalışırlar. esas malı götürenler istanbulda soluğu almıştır.

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Koolü 3 ay önce

müthiş ironik bir yazı. tebrikler...

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meh.aytulun 3 ay önce

yilli olunca ne oluyor nerelisin sorulunca illa parantez açıp amma yillisiyi demezseniz ölürsünüz.sizin yüzünüzden hiç bir köylü kayseri demez köyünü söyler .,siz kütüğünüzü 3 kuşak geriye bakmaya cesaret edemzssiniz., utanın ırkçı olduğunuzdan.derin kayseri yazısını unutmayın

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Herhangi biri ne yerli ne köylü 3 ay önce

Bu yazı ile artık pas tutmuş, kabuk bağlamış bir yarayı güya ironi yapıyor görünümü altında kaşıyıp, buradan bir husumet sebebi oluşturmaya çalışılmış..Yazanı kınıyorum..Asparagas bile olsa insanları rencide etmenin alemi yok..Köylğ, kentli ya da yerli kim bu yazıya tebessüm ettiyse, müslümanlar kardeştir bilincinin o kişide yerleşmemiş olduğu açıktır..Yazan zaten ayıp etmiş...

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Misafir Avatar
köylüyüm 3 ay önce @Herhangi biri ne yerli ne köylü

valla hiç de ayıp etmemiş rıfat bey... güneşe gözünü kapamakla gece olmuyor...

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kolü 3 ay önce

yilli yilli ikide birde konuyu ortaya getirip ırkçılık yapmaya Allahtan korkun o kölü diye küçümsediğiniz insanlar olmasa açlıktan nefesiniz kokar bir çay ikramı yapamayacak kadar aciz siniz saatlerce dükkanında otutururuz çay söylemez kalktıktan sonra otursuyudun da çay içsiydin de gitsiydin ya sen gene içmeden git dersiniz neyinizle övünürsünüz..üstünlük takvadadır bu haberi yapanlarıda ciddiye aldıkları için kınıyorum

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Reis 3 ay önce

Şimdi Dicem Şu ,
Ben hisarcıklıyım dışardan mıyım. Dedelerim ta 1049 yılında Koç dağı mevkie yerleşmiş. O zaman Bizanslısı, Rumu ve etmenizi burada imiş . Şuna burası Türk islam şehri çok şükür. Yerlisinin de avşarının da yeşil hisarlusın da ayrı bir güzelliği var . Yanlış bir hamle olmuş . Kocaman kınıyorum. Bu haberle değilde sessizce yapsalardı daha hoş da olur uş

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