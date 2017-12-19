KAYSERİ’NİN YERLİLERİ İÇİN NÜFUS SAYIMI

Asparagas haber

Rıfat Yörük



Haklarında yapılan “Yüzde 10’lar! Hayır, yüzde 8’ler! Olamaz yüzde 5’e düştüler!” gibi çeşitli spekülasyonlar üzerine acilen toplanan Cami-i Kebir Yilliler Derneği yönetimi, Kayseri’nin çok özel kişilikleri olan “yerliler” için özel bir nüfus sayımı yapılması kararı aldı.



Gerçek “yilli” nüfusun ne kadar olduğunu ve Kayseri merkez nüfusu içindeki oranlarını öğrenmek isteyen dernek yöneticileri, önümüzdeki Pazar günü Cami-i Kebir yakınlarındaki “Derin Yilliler Mahfili”nde yapılacak sayıma katılmak isteyen “yerlilerin” T.C. kimlikleri ve kendilerini kanıtlayacak belge/bilgilerle bizzat başvurmalarını istediler.



Bu konuda bir açıklama yapan Dernek Başkanı Şaban Zıpzıp “Burada zorlu bir mülakattan geçerek doğdukları ve yaşadıkları mahalleden, aile soy kütüklerine kadar kendilerini ispatlamaları istenen adaylar kazandıkları takdirde kendilerine ‘yillilik’ belgesi verilecek ve yerli nüfus arasına gururla dahil edilecekler.” dedi.



“Mozaikler hadlerini bilecek!”

Böylece gerçek nüfus ve nüfuzlarının ortaya çıkacağını belirten Zıpzıp “gücümüz belli olduğunda bizi pek tanımadan ahkam kesen koolüler (köylüler) ve yabancılar hadlerini bilecekler. Hoş, biz yüzde 1’e bile düşsek şehri yönetmeyi sürdürürüz. Ama bu mozaikler gerçekten çok olmaya başladılar. Utanmadan bir de yüzümüze karşı ‘Elhamdülillah Avşarız!’, ‘Çok şükür yillisi değilim!’, ‘Kıranartlıyım, pek tatlıyım!’, ‘Yozgatlıyım, mutluyum!’ gibi sözler söylemezler mi! Bunlara artık hadlerini bildirmemiz lazım. Zira kimse bizimle aşık atamaz! ” diye konuştu.



Irkçılığa hayır!

Bu konuda görüşlerini aldığımız bazı sağduyulu vatandaşlar ise üstünlüğün ancak takvada olduğunu ve ilk ırkçının “insan topraktan, bense ateşten yaratıldım. Yani daha üstünüm.” diyen Şeytan olduğunu hatırlatarak “cahiliye dönemlerinde Evs ve Hazreç kabilelerinin yaptıklarının benzerlerini 21. yüzyılda uygulamaya çalışmaktan Allah’a sığınırız.” dediler.



