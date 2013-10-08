Kayserispor Kulübü’nün eski başkanlarından Mete Eke, “Kayserispor’un bu başarılı yöneticilerle yoluna devam etmesi gerekir” dedi.

İstifa kararını değerlendiren Mete Eke, “Recep Mamur ve Süleyman Hurma’nın kararı, bir spor adamı olarak beni çok üzdü” dedi.

“Recep Mamur ve Süleyman Hurma ikilisi Kayserispor’da çok önemli işler yaptı” diyen Mete Eke, “Tesisler başta olmak üzere kulübe bir kimlik kazandırdılar. Türk futbolu için adeta bacasız bir fabrika haline gelen Kayserispor takımının bu başarılı yöneticilerle yoluna devam etmesi gerekir” ifadesinde bulundu.

Eski yöneticilerin ve şehri yöneten mülki amirlerin Recep Mamur ve Süleyman Hurma’ya destek vermesi gerektiğinin altını çizen Mete Eke, “Hakikaten Kayserispor gibi bir takımın göğüs reklamının bulunmaması bizi de çok derinden yaralıyor. Siyaseten çok önemli noktada bulunan insanların Kayserispor ve Kayseri’nin değerlerine sahip çıkmalarını bekliyoruz. Bugün ki siyasi konjonktürde şayet biz iktidarda olmuş olsaydık Kayserispor’un göğüs reklamı konusunda çok daha fazla çaba sarf edeceğimizden herkesin emin olması gerekir” diye konuştu.

Mete Eke son olarak Başkan Recep Mamur’un yeniden bir oluşum yaparak tekrar göreve gelmesinin Kayseri’deki spor camiası açısından çok önemli olduğunu vurguladı.