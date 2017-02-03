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Kayserispor Yönetiminden İl Emniyet Müdürlüğü'ne Ziyaret

Kayserispor Kulübü Başkanı Dr. Erol Bedir ve Yönetim Kurulu üyeleri İl Emniyet Müdür İbrahim Kulular'ı makamında ziyaret etti.

Kayserispor Yönetiminden İl Emniyet Müdürlüğü'ne Ziyaret
Ziyarette Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Dr. Erol Bedir Başkanlığındaki Yeni Yönetim Kurulunu tebrik ederek, iyi bir Kayserispor taraftarı olduğunu ve fırsat buldukça maçları takip ettiğini Kayserispor'un en iyi yerlere geleceğine inancının tam olduğunu belirtti.
Kayserispor Kulübü Başkanı Dr. Erol Bedir de İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular'ı maçlara davet ederek desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.
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