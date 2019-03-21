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KAYSERİ’YE ALMAN AKLI

Şehirlerin artık tek merkezden ve 24 saat esasına dayalı olarak hizmet vermeye başladığını hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Alman yatırımcı heyetinin ‘Akıllı şehir projesi ve yatırımı’ için Kayseri’yi ziyaret ettiklerini söyledi.

KAYSERİ’YE ALMAN AKLI

KAYSERİ BÖLGE ŞEHRİ 

Kayseri’yi marka şehir yapmak ve geliştirmek isteniyorsa teknolojiden yararlanılması gerektiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin bir bölge şehri olduğunu ve her geçen gün nüfusunun artığını bu nedenle trafik ve asayiş gibi konularda planlama yapılması gerektiğini kaydetti. 

KAYSERİ DE AKILLANACAK

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Güney Kore’nin başkenti Seul 2015 yılında en iyi akıllı şehir seçildi. Trafik sorununu çözmek için akıllı taşıma sistemleri ve akıllı trafik lambaları devreye sulundu. Güvenlik kameraları ve polis iş birliği ile şehir suç oranını düşürüldü. Su projesi ile otomatik olarak parkların sulanması sağladı. Telefonlar için uygulamalar yaptırarak vatandaş ile iletişimini üst düzeyde tuttu ve geri bildirimler ile sürekli kendini geliştirdi” dedi.

ALMANLAR BİZE GELDİ 

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Alman heyetinin akıllı şehir projesi ve uygulaması için alt yapının bulunduğunu ve belediyelerinde buna hazır olduğunu söylediklerini bildirdi. Büyükkılıç, “Kayseri Kent Yöneticileri olarak bu tür bir uygulamayı gerçekleştirmek istiyoruz. İşin güzel tarafı artık biz gitmiyoruz, onlar yatırım için ülkemize ve şehrimize geliyorlar. Bu Türkiye’nin ve Kayseri’nin bulunduğu konumun önemli bir ifadesidir” diye konuştu. 

İlter SAĞIRSOY

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v 14 saat önce

hulisi akar caddesi malatya yoluna baglanması çok uygun olur başkan bunu yapmalısın trafik biraz daha hafifler

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y b 14 saat önce

başkan bey toz toprak içinde kaldık asfat atılmadı yıldırım beyazıt mh tabya caddesine milletin saglıgıyla oynamayın başkan hizmet istiyoruz kanalisyon döşendi bir aydır asfalt atılmasını bekliyoruz yoksa belediyenin parasımı bitti

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