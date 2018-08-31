KAYSERİ’YE KARIŞMAYACAĞIM

Ak Parti’nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki yerel seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulunurken, Kayseri başkan adaylarını yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı. Özhaseki, “Kayseri adaylarının belirlenmesi sürecine dahil de, müdahil de olmayacağım” dedi.



Bir süre önce gazetemize özel açıklamalarda bulunan ve Kayseri’de özellikle “merkezdeki belediye başkanlarının” çok iyi çalıştıklarını ifade eden Özhaseki, “bu arkadaşlarla seçime gitsek rahatlıkla kazanırız” demişti.



Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki yerel seçimlerde iki şeyin önemli olduğuna dikkat çekerek, “ birincisi partinin durumu, ikinci de adayın durum. Eğer adayınız başarılı ve sevilen, samimi bir isimse ve geçmişe yönelik hizmetleri de varsa başarılı olma şansınız daha yüksek. “ dedi.



Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri milletvekili Mehmet Özhaseki Kayseri’deki belediye başkanlarının tamamı için “ devrede olmayacağını” hatırlatarak, “ Kayseri adaylarının belirlenmesi sürecine dahil olmayacağım gibi kesinlikle kıyıdan köşeden dışardan müdahil de olmayacağım. Bu çok net ve kesin kararım ahlaki olan da bu zaten. “ dedi.

