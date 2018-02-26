Kayseri’ye neler oluyor?

Kayseri’de son dönemlerde çocuklara cinsel istismar olayları artarken, yaşananlar kentte büyük bir üzüntüyle karşılanıyor. Son olarak, geçtiğimiz günlerde özel bir okulda görev yapan beden eğitimi öğretmeni, bazı erkek öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.



Melikgazi bölgesinde özel bir okulda görev yapan, aynı zamanda da okul basketbol takımının antrenörü olan ve kimliği açıklanmayan öğretmen, iddiaya göre evine çağırdığı erkek 6 öğrenciye cinsel istismarda bulundu.



Öğrenciler anlatınca ortaya çıktı

Öğrencilerden bazılarının durumu ailelerine anlatması üzerine veliler suç duyurusunda bulundu.



Suçlamaları kabul etmedi

Gözaltına alınan öğretmen sorgusunda suçlamaları kabul etmedi. Adliyeye sevk edilen öğretmen nöbetçi mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.



(Sabah)





