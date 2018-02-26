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Kayseri’ye neler oluyor?

Kayseri’de özel bir okulda beden eğitimi öğretmeni olan şahsın, bazı öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile tutuklanması kentte büyük bir üzüntüye neden oldu.

Kayseri’ye neler oluyor?
Kayseri’de son dönemlerde çocuklara cinsel istismar olayları artarken, yaşananlar kentte büyük bir üzüntüyle karşılanıyor. Son olarak, geçtiğimiz günlerde özel bir okulda görev yapan beden eğitimi öğretmeni, bazı erkek öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

Melikgazi bölgesinde özel bir okulda görev yapan, aynı zamanda da okul basketbol takımının antrenörü olan ve kimliği açıklanmayan öğretmen, iddiaya göre evine çağırdığı erkek 6 öğrenciye cinsel istismarda bulundu.

Öğrenciler anlatınca ortaya çıktı
Öğrencilerden bazılarının durumu ailelerine anlatması üzerine veliler suç duyurusunda bulundu.

Suçlamaları kabul etmedi
Gözaltına alınan öğretmen sorgusunda suçlamaları kabul etmedi. Adliyeye sevk edilen öğretmen nöbetçi mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

(Sabah)
 
 
 
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ACI 2 hafta önce

Artık bu gidişle çocukları okulada dalamayacshız korkar olduk

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