“KAYSERİ’YE SÖZ VERİYORUZ”

Kayseri Adalet Sarayı'nda düzenlenen törende konuşan MHP İl Başkanı Serkan Tok, "Tüm teşkilatlarımızla ve ilçe başkanlarımızla beraber Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri milletvekili arkadaşlarımız olan İsmail Özdemir ve Mustafa Baki Ersoy’un mazbatalarını almak için buraya geldik. 2 değerli kardeşimizin bugün itibariyle mazbatalarını almış bulunuyoruz. Mazbataların hazırlanmasında emeği geçen tüm arkadaşlarımıza ve ağabeylerimize teşekkür ediyoruz. Kıymetli vekillerimizin önce şehrimize sonra Türkiye’mize hayırlar getirmesi için çalışmalar yapmasını Allah’tan niyaz ediyorum" dedi.



MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir de, Türkiye'nin 24 Haziran seçimlerinden sonra önemli bir döneme girdiğini söyleyerek, "Vatanımıza, milletimize ve şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Bugün itibariyle milletvekilimiz Baki Ersoy ile beraber mazbatalarımızı aldık. Bundan sonra inşallah Kayseri’deki teşkilat ziyaretleri programımızı bitirip Ankara’ya gideceğiz. Meclis kaydımızı yaptırıp, yemin törenini bekleyeceğiz. Türkiye önemli bir döneme girmiştir. Artık Cumhuriyetimizin 3’üncü evresindeyiz. Böylesi bir dönemde de Kayseri’mize Milliyetçi Hareket Partisi 2 milletvekili ile beraber temsil edecektir. Bunun gururunu yaşıyoruz. Elimizden geldiğince şehrimizin ve ülkemizin menfaatlerini savunma noktasında Milliyetçi Hareket Partisi kendi üzerine düşen neyse bunu üstün bir gayretle yerine getirecektir" ifadelerini kullandı.





Mazbatasını alan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da, önemli gün yaşadıklarını söyleyerek, "Bugün kendi şahsımız ve partimiz için önemli günlerden birini yaşıyoruz. Bugün buraya gelmemize vesile olan başta liderimiz Devlet Bahçeli olmak üzere Kayseri İl Başkanımız Serkan Tok, hareketimizin yükünü omuzlayan tüm ilçe başkanlarımız ve tüm teşkilat mensuplarımıza çok teşekkür ediyorum. Allah ayrı ayrı hepsinden razı olsun. Bizler büyük Türk milletinin ferdi olan aziz Kayserili hemşerilerimizin bize verdiği vekaleti inşallah en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyoruz. Kayseri’miz için elimizden ne geliyorsa yapmaya gayret göstereceğimize söz veriyoruz" diye konuştu.