Kayseri’ye Yaşlı Yaşam Merkezi’nin Temeli Atılıyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yaşlılara hürmette kusur etmemeye ve her ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını belirterek, Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi’nin gündüz bakım evi gibi hizmet vereceğini söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sosyal belediyecilik ve gönül belediyeciliği anlamında örnek tesisleri Kayseri’ye kazandırmaya devam ettiklerini belirtti. Bu kapsamda hazırladıkları projelere hayırseverlerin de destek verdiğini dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Şehrimizin en büyük değerlerinin başında hayırseverlerimiz geliyor. Halkımıza hizmette devletimizin ve belediyemizin yükünü paylaşan tüm hayırseverlerimize şükranlarımı sunuyorum. Mimarsinan Parkı’nda Hayırseverimiz Zafer Ateş’in yapımını üstlendiğini Engelsiz Çocuk Evi tamamlandı. Hayırseverimizin genç yaşta kaybettiği kızı Yüksel Ateş’in isminin verildiği Engelsiz Çocuk Evi, kısa süre içinde hizmete açılacak ve önemli bir ihtiyaca cevap verecek. Engelsiz Çocuk Evimizin hemen yanında ise yaşlılarımıza günübirlik hizmet vereceğimiz Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi yapacağız. Bu merkezimizin yapımını da Türk-İş Konfederasyonu Başkanlığı da yapan değerli hemşehrimiz Merhum Mustafa Kumlu’nun ailesi üstlendi. Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi’nin temelini 10 Temmuz Çarşamba günü saat 10.30’da törenle atacağız ve kısa sürede tamamlayarak hizmete açacağız” dedi.



Gönül belediyeciliği kapsamında hayırseverlerle el ele vererek bu iki tesisin yanı sıra Türkiye’nin en büyük engelsiz yaşam merkezini Kayseri’ye kazandıracaklarını da hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, “Büyükşehir Belediyemiz ile Özderici Vakfı tarafından yapılacak olan tesis Hayırseverimiz Besime Özderici’nin ismini taşıyacak. Yaklaşık 20 dönüm araziyi ülkemizin en kapsamlı tesisi için tahsis ettik. 9 bloktan oluşacak tesis tüm engel gruplarına en kaliteli hizmeti verecek bir şekilde projelendirildi” diye konuştu.



Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri’de sosyal belediyeciliğin ve gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini sunmaya devam edeceklerini kaydetti.

