KAYSERİ’YE YENİ ÜNİVERSİTE KURULUYOR

Tasarıyla, Gaziantep Bilim ve Teknoloji, Konya, Kütahya Sağlık, Malatya Turgut Özal, İstanbul İbni Sina, Ankara Hacı Bayram Veli, Sakarya Uygulamalı Bilimler, Samsun, Sivas Bilim ve Teknoloji, Tarsus, Trabzon, Kayseri ve Kahramanmaraş İstiklal Üniversiteleri adlarıyla 13 yeni üniversite kuruluyor. Bu üniversitelere yönelik kadrolar ihdas ediliyor.

İzmir Tınaztepe ve İstanbul Tuna Üniversiteleri adıyla iki vakıf üniversitesi kuruluyor.

Bazı üniversitelerin isimleri değiştiriliyor.

İHA