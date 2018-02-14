Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayseri’ye yüksek hızlı tren geliyor 

Yerköy-Kayseri arasında yapılacak olan yüksek hızlı tren hattında ihale süreci başlatılıyor. 

Kayseri’ye yüksek hızlı tren geliyor 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü Yerköy-Kayseri arasında, yaklaşık 140 km uzunluğunda 250 Km/saat işletme hızlı Yüksek Standartlı Çift Hatlı Demiryolu hattı yapım ihalesine çıkıyor. 8 Mart tarihinde TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilecek ihale sonucunda, Yerköy-Kayseri YHT Projesi altyapı işi yaptırılacak.

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriHızlı Tren
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.