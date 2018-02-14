Kayseri’ye yüksek hızlı tren geliyor 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü Yerköy-Kayseri arasında, yaklaşık 140 km uzunluğunda 250 Km/saat işletme hızlı Yüksek Standartlı Çift Hatlı Demiryolu hattı yapım ihalesine çıkıyor. 8 Mart tarihinde TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilecek ihale sonucunda, Yerköy-Kayseri YHT Projesi altyapı işi yaptırılacak.
İHA
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü Yerköy-Kayseri arasında, yaklaşık 140 km uzunluğunda 250 Km/saat işletme hızlı Yüksek Standartlı Çift Hatlı Demiryolu hattı yapım ihalesine çıkıyor. 8 Mart tarihinde TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilecek ihale sonucunda, Yerköy-Kayseri YHT Projesi altyapı işi yaptırılacak.