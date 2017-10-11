Kayseri’yi bekleyen tehlike!

Konu ile ilgili gazetemizin sorularını cevaplayan Başkan Vergili, açıkladığı şehirler arasında en büyük felaketin Kayseri’de yaşandığını ve şehrimizin yıllardır ark ocaklarının çöplüğü haline getirildiğini söyledi. Vergili, bu yüzden Kayserililerin 40-50 yıl sonra başta kanser olmak üzere birçok tehlikeli hastalığa yakalanabileceklerini ileri sürdü.



“ÇED raporlarında Bakanlığı yanıltıyorlar”

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Türkiye genelindeki izabe tesislerinin bacalarından çıkan tozları hammadde olarak kullanan; Karabük, İskenderun, Aliağa ve Kayseri’de bulunan geri kazanım tesislerine yaptığı açıklama ile savaş açmıştı.



Fabrikaların uluslararası teamülleri yok saydığını söyleyen Başkan Vergili, konu ile ilgili gazetemize yaptığı değerlendirmede Kayserilileri 40-50 yıl sonra büyük felaketlerin beklediğini söyledi. Tesislerde ucuz işçi çalıştırıldığından dolayı proses esnasında ortaya çıkan zehirli atıkların fark edilemediğini söyleyen Başkan Vergili, “ÇED raporlarında bu atıkların kirli oldukları çıkartılmış. ÇED raporlarının hepsinde, Bakanlığı yanıltacak bilgi, belge ve dokümanlar var. Normal dünya standartlarına göre yapılacak tesislerin kriterlerine kesinlikle uygun değiller. Elimde internet sitesinden indirmiş olduğum bilgi ve belgeler mevcut. Bakanlık da bu güne kadar bunlara, siz ne yapıyorsunuz kardeşim diye hiç hesap sormamış” dedi.



“Dava açacağız”

Kurşun, baryum ve çinko atıklarının stoklandığı yerlerin beton olması ve sıvı ile temas edilmemesi gerektiğine vurgu yapan Vergili, “Aksi halde saatte 20 km hızla esen rüzgarla bu atıklar Kayseri’nin her tarafına yayılır. Bu da başta kanser olmak üzere birçok rahatsızlığa sebep olur” ifadelerini kullandı.



Kayseri’nin yıllardır ark ocaklarının çöplüğü haline geldiğini belirten Vergili, açıklamalarının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan bir heyetin görüşme talebinde bulunduğunu, görüşmenin ise henüz gerçekleşmediğini söyledi. Başkan Vergili ayrıca bu duruma sebep olan tesisler ile ilgili dava açacaklarını söyledi.



Tesis sahiplerinin sürekli olarak bakanlığı yanıltarak, ellerine almış oldukları belgeler ve raporlarla işletmelerin devamını sağladıklarının altını çizen Vergili, “Bu tesislerin içerisine çinko ve kurşun buharlaşma ölçüm cihazlarının kurulması şart. Ayrıca açık depolama yönteminin yeniden belirlenmesi ve bu tip tesislere zehirli atık yönetmeliğinin uygulanması gerekir. Bu tesislere kendi su arıtma tesisini kurma şartı ve atık sularını şehir şebekelerine bağlama yasağı getirilmeli, ayrıca bu firmalar tesisleri kuran firmalardan AB standartlarında çalışma taahhütü almalı” dedi.

Haber: Bünyamin Gültekin

