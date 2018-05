KAYSERİ’Yİ ÇEKİM MERKEZİ YAPACAĞIZ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen Kayseri Kadın Kolları 5. Olağan İl Kongresine katıldıktan sonra Türkiye’nin 5’inci şehir hastanesi olan Kayseri Şehir Hastanesi açılışını gerçekleştirdi.Kayseri’ye her geldiğinde farklı bir coşkuyla karşılaştığını belirten Erdoğan ,”Bugüne kadar attığımız temeller yerinde kalmadı yükseldiler. Bu muhteşem hastane ve hastaneler Belediye başkanlığımdan bu yana adeta rüyalarımdaydı. Tam bir miting havası içerisinde Kayseri İl Kadın Kollarımızın kongresini gerçekleştirdik. Kongremiz vesilesiyle Kayserili kardeşlerimizle hasret giderdik. Gerek burada gördüğüm coşku gerekse kongremizde şahit olduğumuz birlik ve beraberlik, bize geleceğimiz adına çok büyük umut veriyor. Ben 24 Haziran'da Kayseri'nin inşallah rekor tazeleyeceğine inanıyorum." İfadelerini kullandı.Kayseri'nin İç Anadolu Bölgesi'nin amiral gemisi olduğunu sanayide, ticarette, eğitimde, tarımda ve turizmde başarı çıtasını yükseklere taşıdığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bugün Kayserili ihracatçılarımız, Afrika'dan Asya'ya, Avrupa'dan Amerika'ya kadar dünyanın dört bir ucuna bu toprakların ürünü olan, üzerinde 'Made in Turkey' yazan ürünler satıyor. Aynı şekilde kayak turizmi başta olmak üzere turizm alanında da şehrimizin ciddi bir atılım hamlesi içinde olduğunu görüyorum. Erciyes'in ünü sadece ülkemizde değil. Özellikle Anadolu, artık Erciyes’le de övünebilir. Orta Doğu ve Körfez Bölgesi'nde artık bu ün daha da yayılıyor. İnşallah tanıtım çalışmalarıyla, altyapı hizmetleriyle, teşvik ve desteklerle hayata geçireceğimiz yeni projelerle Kayseri'nin bu yönünü daha da güçlendireceğiz. Selçuklu'nun bu kadim şehrini her açıdan önemli bir çekim merkezi yapacağız, var mıyız buna? Biz de koşacağız ama beraber." şeklinde konuştu.Kayseri Şehir Hastanesi’nin Yozgat, Isparta, Mersin ve Adana'nın ardından 5'inci şehir hastanesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, yılsonuna kadar da Ankara Bilkent, Manisa, Eskişehir ve Elazığ şehir hastanelerini hizmete almayı planladıklarını kaydetti.3 yılda tamamlanan şehir hastanesinin kamu-özel ortaklığının en güzel örneği olduğunu belirten Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:"Biz bu hastaneleri Kılıçdaroğlu için de yaptık. Gelsin, gelsin. At denize, balık bilmezse Halik bilir. Ben ona diyorum ki yaptığımız yollardan geç, Osmangazi Köprüsü'nden geç, Avrasya Tüneli'nden geç, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geç. Geçerken şöyle bir de CD'yi koysunlar, orada senin hakikaten aracında özellikle CD çalara, orada dinle. Hele hele az önce Esat Kabaklı'nın, dinledik ya, hele hele 'Gez Oğlum'u dinlerse bir başka olur. Hani Tatlıses diyor ya 'Afrin'i dolaş da gel', bir de onu dinletmek lazım. Daha ileri gidip Münbiç'i dolaş da gel. İstese de istemese de biz bu yolda durmak yok, yola devam dedik, gideceğiz."Kayseri Şehir Hastanesinin, bin 607 yatak kapasitesi, 466 bin 400 metrekare kapalı, 281 bin 500 metrekare açık alanıyla şu ana kadar açılan şehir hastanelerinin en büyüğü olduğunu söyleyen Erdoğan, 4 ana hastane binasıyla fizik tedavi ve adli tıp birimlerinden oluşan hastanede 413 poliklinik odası, 253 yoğun bakım ünitesi ile 43 ameliyat masası bulunduğu bilgisini verdi. Erdoğan, hastanede 10'u erişkin, 10'u çocuk olmak üzere toplam 20 yataklı kemik iliği transplantasyon merkezi de bulunduğunu sözlerine ekledi.Törene katılan Başbakan Binali Yıldırım ise Şehir hastanelerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fikri ve hayali olduğunu söyledi.Türkiye'nin her tarafında, büyükşehirlerde benzer hastanelerin yapıldığını belirten Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:"Kılıçdaroğlu, buralara gelemez. O, bir önceki devrin adamı. Okmeydanı SSK'nin önceki döneminin adamıdır. Oraları bilir. Bu şehir hastaneleri, dünyanın en modern hizmetinin verildiği yerdir. Bu hastanenin yapımında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. İnsan hayatı her şeyin önünde gelir. Sağlık olsun demekle sağlık olmuyor. Gereğini yapacaksınız, hastaneler yapacaksınız, doktorlar yetiştireceksiniz, milletin ihtiyacını göreceksiniz. İşte AK Parti de tam 16 yıldır bunu yapıyor. Sağlıkta değişimi, dönüşümü Türkiye'de gerçekleştiren iktidar, AK Parti iktidarıdır. Şehir hastaneleri, birer birer hizmete giriyor. Daha önce Yozgat'ı, Mersin'i, Isparta'yı açtık. Şimdi de Kayseri'yi açıyoruz. Sırada bekleyenler var. İnşallah hepsini birer birer açacağız. Hizmet alacağız, milletimizin yüzünü güldüreceğiz."Başbakan Yıldırım, açılışını yaptıkları Şehir Hastanesinin Kayseri’ye hayırlı, uğurlu olmasını diledi.Şehir Hastanesi Açılış Töreni’ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Recep Akdağ, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Çevre ve Şehircilik Bakanı, Mehmet Özhaseki, Gümrük ve Ticaret Bakanı Nihat Tüfenkçi, Vali Süleyman Kamçı, Müftü Şahin Güven, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Milletvekilleri; Taner Yıldız, İsmail Emrah Karayel, İsmail Tamer, Hülya Nergis Atçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve ilçe başkanları katıldı.