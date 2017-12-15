Kayseri’yi İncesu temsil etti

Belediye Düğün Salonunda gerçekleştirilen program İlçe Kaymakamı Barış Demirtaş, İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, AK Parti İncesu İlçe Başkanı İsmail Tekinsiz ve İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Burunsuz’un katılımıyla gerçekleştirildi. Programda, Yahyalı elması, İncesu pekmezi, Tomarza kabak çekirdeği, Yeşilhisar kayısısı, Bünyan Gilaburusu gibi yerel lezzetler tanıtıldı.

Programa dair bilgi veren Başkan Karayol, “Düzenlenmiş olan '81 İliz Hepimiz Biriz’ adlı programımızın türkiye geneli olarak kutlandığını ve bu programda 81 ilin yanısıra ilçemizin tarihi ve turistik mekânları olarak Karamustafapaşa Kervansarayı, hamamı, konakları, kilisesi, kent müzesi ve arastasıyla Tarihi Kentler Birliğince düzenlenen türkiye geneli 2017 Antalya Expo Fuarında 3. kez 1’incilik ödülü alan bir ilçe olduğumuzu gururla sizlere aktarmak istiyorum. Bu gururu yaşarken büyük bir nezih ile katılmış olduğum bu program doğrultusunda kültürel öğelerimizin tarihi ve turistik mekânlarımızın tanıtılmasına yönelik sergiye dökülerek böyle bir programda ilçemiz Atatürk İlkokulunun görev almasından dolayı okul müdürü, okul öğretmenlerine teşekkür ediyor öğrencilerimizin gözlerinden öpüyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, yerel lezzetlerin tanıtımına dair sunumlar yapıldı.