KAYSERİ’Yİ MAHCUP ETMEDİLER Talas Belediyesince ‘Belediye Mahallemizde’ sloganı ile gerçekleştirilen ve kırsal mahallelerin tespit edilen ihtiyaçlarının aynı anda bütün birimlerce giderildiği hizmet çıkarması, bu kez Kepez Mahallesinde başladı. Törene katılan MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, “Talas ve Büyükşehir belediye başkanlarımız, kendilerini ispatlamış, şehrin yetiştirdiği önemli değerlerden. Allah kendilerinden razı olsun. Kayseri’yi mahcup etmediler” dedi.

06 Ağustos 2019 Salı 09:21