KAYSERİ’Yİ MAHCUP ETMEDİLER

“MEMDUH BEY İLÇELERİN AĞABEYİ”
MHP Milletvekili İsmail Özdemir, Kepez’de her zaman samimiyetle karşılandıklarını belirterek, “Güzel insanlarla, inandığımız insanlarla, kıymeti makbul ve büyük olan insanlarla Kepez’e hizmet noktasında burada bulunmaktan ayrı bir mutluluk yaşıyorum. Talas ve Büyükşehir belediye başkanlarımız, kendilerini ispatlamış, şehrin yetiştirdiği önemli değerlerden. Allah kendilerinden razı olsun. Kayseri’yi mahcup etmediler” dedi. Başkan Büyükkılıç’ın ilçelerde yaptığı hizmetlere de değinen İsmail Özdemir, “Memduh Bey ilçelerin bir bakıma ağabeyi. Hangi ilçeye gittiysem ve o ilçe belediyelerinin aşamadığı sorunlarda Memduh Beyi aradıysam bir sözümüzü ikiletmedi” diye konuştu.
“BAŞKANIMIZ TECRÜBESİNİ KONUŞTURUYOR”
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, önemli ve anlamlı bir projede bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Mustafa Başkanımız tecrübesini konuşturarak tüm kurum ve kuruluşları adeta mahallemize yağdırıyor. Kendisini kutluyorum. Tecrübe sokakta bulunmuyor, çalışılarak elde ediliyor. Şimdi Büyükşehir’i yanına alıp altyapı kuruluşlarıyla el ele verip nereye ne ihtiyaç varsa onu gideriyor. Az konuşup çok iş yapıyor. Biz de kardeşimizin yaptığı her işte yardıma hazırız” diye konuştu. Ayrıca Büyükkılıç, Kepez’e doğalgaz gelmesi için Kayserigaz genel müdürlüğüne talimat verdiklerini de söyledi.
BÜYÜKŞEHİR VE TALAS EL ELE VERDİ
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise, bütün mahallelerin ihtiyaçlarını tespit edip gerekli çalışmaları planladıklarını ifade ederek, “Seçimde Kepezlilerin neredeyse tamamı bizi belediye başkanlığına layık gördüler. Bir takvim oluşturarak kırsal mahallelerimizde Büyükşehir ve Talas belediyeleri olarak hizmet çıkarması gerçekleştiriyoruz. Şimdiden Kurban Bayramınız mübarek olsun” şeklinde konuştu.
MHP Milletvekili İsmail Özdemir, Kepez’de her zaman samimiyetle karşılandıklarını belirterek, “Güzel insanlarla, inandığımız insanlarla, kıymeti makbul ve büyük olan insanlarla Kepez’e hizmet noktasında burada bulunmaktan ayrı bir mutluluk yaşıyorum. Talas ve Büyükşehir belediye başkanlarımız, kendilerini ispatlamış, şehrin yetiştirdiği önemli değerlerden. Allah kendilerinden razı olsun. Kayseri’yi mahcup etmediler” dedi. Başkan Büyükkılıç’ın ilçelerde yaptığı hizmetlere de değinen İsmail Özdemir, “Memduh Bey ilçelerin bir bakıma ağabeyi. Hangi ilçeye gittiysem ve o ilçe belediyelerinin aşamadığı sorunlarda Memduh Beyi aradıysam bir sözümüzü ikiletmedi” diye konuştu.
“BAŞKANIMIZ TECRÜBESİNİ KONUŞTURUYOR”
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, önemli ve anlamlı bir projede bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Mustafa Başkanımız tecrübesini konuşturarak tüm kurum ve kuruluşları adeta mahallemize yağdırıyor. Kendisini kutluyorum. Tecrübe sokakta bulunmuyor, çalışılarak elde ediliyor. Şimdi Büyükşehir’i yanına alıp altyapı kuruluşlarıyla el ele verip nereye ne ihtiyaç varsa onu gideriyor. Az konuşup çok iş yapıyor. Biz de kardeşimizin yaptığı her işte yardıma hazırız” diye konuştu. Ayrıca Büyükkılıç, Kepez’e doğalgaz gelmesi için Kayserigaz genel müdürlüğüne talimat verdiklerini de söyledi.
BÜYÜKŞEHİR VE TALAS EL ELE VERDİ
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise, bütün mahallelerin ihtiyaçlarını tespit edip gerekli çalışmaları planladıklarını ifade ederek, “Seçimde Kepezlilerin neredeyse tamamı bizi belediye başkanlığına layık gördüler. Bir takvim oluşturarak kırsal mahallelerimizde Büyükşehir ve Talas belediyeleri olarak hizmet çıkarması gerçekleştiriyoruz. Şimdiden Kurban Bayramınız mübarek olsun” şeklinde konuştu.
İlter SAĞIRSOY