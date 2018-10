KAYSO Başkanı Büyüksimitci, Hedefimiz İhracatta İlk 10'a Girmek

Kayseri Sanayi Odası Meclis Toplantısında konuşan Başkan Mehmet Büyüksimitci, Son dönemde yaşamış olduğumuz ekonomik çalkantıya bağlı olarak, döviz kurlarındaki artış ve maliyetlerdeki artıştan kaynaklı olarak enflasyon maalesef tekrar çift hanelere çıkmıştır. Artan enflasyon hem alım gücü düşen vatandaşlarımızı, artan girdi maliyetleri ve faizler nedeniyle firmalarımızı olumsuz etkilemektedir. Bildiğiniz gibi Ekim ayı başında tüm bu sıkıntıları aşmak için Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak tarafından Enflasyonla topyekun mücadele programı açıklandı. Bizlerde TOBB’a bağlı 81 il ve 160 ilçedeki odalarımız ile birlikte bu programa elimizden gelen her türlü desteği vermek için gayret sarf ediyoruz. Enflasyonla mücadelede yapılacak olan yüzde 10 indirimler sonucunu inşallah enflasyon oranlarında bir miktar düşme ile piyasanın bir miktar canlanmasıyla yakın zamanda görme ümidindeyiz. Kayseri’de en büyük firmamızdan en küçük firmamıza kadar herkes bu indirime büyük katkı sağlamıştır. Ana mesele döviz artışındaki ani köpüklenme, olması gerekenden daha fazla bir artış var. Maliyetlere de maalesef bu ciddi şekilde yansıdı. Şu anda piyasalarda bir miktar düzelme görüyoruz. İşimiz bitmiş değil, biz de bu mücadeleye en az yıl sonuna kadar devam etmek durumundayız" dedi.



"TOBB’da geçtiğimiz günlerde iki önemli toplantı yaptık. Bunlardan birisi Bankalar Birliği ile yapılan toplantıydı. Gitmeden hazırlıklar yaptık ve sanayicilerin bankalardan beklentilerini anlattık. Bu dönemde devlet bankaları ve bir özel banka hakikaten çok dik bir duruş sergilediler. Piyasanın fonlanması ile ilgili olarak çok sağlam duruşları vardı. Bu zor dönemde çok kötü davranış sergileyenler de oldu. Kötü davranışları olanların özellikle bu günlerde, iyi günlerimizde yanımızda yeri yok. Bunu da her fırsatta söylemek lazım. Anlamsız bir şekilde garip bir tutum içine giriyorlar. Çünkü biz aynı gemideyiz" diyen Büyüksimitci, "İhracatımız önceki aya göre yüzde 23.6 oranında arttı. Geçen yılın Eylül ayına göre ise yüzde 39.5, İlk 9 aylık ihracatımız ise yüzde 18.5 artmış durumda. Türkiye’nin 9 aylık ihracatı yüzde 12.3, bizimki 18.5. Biraz daha gayret sarf edersek istediğimiz yere geliriz diye düşünüyorum. Kayseri olarak hedefimiz Türkiye genelinde ihracatta ilk 10’a girmek. Bununla ilgili olarak çok ciddi çalışmalar yapmamız lazım. Mobilya, tekstil ve elektrikli ev aletleri sektörlerimiz de bizim için çok kıymetli. Her bir dolar bu ülkeye ve şehrimize yapılan bir katkıdır. İhracat bu dönemde daha da önemli. Almanya’nın nüfusu bizden 10 milyon civarında fazla eğer yanlış bilmiyorsam. İhracatı ise bizim 8-9 katımız. Katma değeri yüksek ürünler satıyorlar. Verim ve katma değer konusundan bahsediyoruz ya aslında örneği öyle almak lazım. Eğer biz onun yarısı kadar ihracat yapabiliyor olsaydık bugün bize bu operasyonu yapamayacaklardı. Üretim yapmak bu dönemde çok önemli, elini taşın altına koymak çok önemli. Üretim yapmayan ülkelerin ne halde olduklarını da çok iyi biliyoruz. Üretimsiz, sanayisiz bir ülkenin ayakta durması mümkün değil. Tüm enerjimizi ülke olarak üretime ve istihdam yapmaya harcamalıyız" ifadesinde bulundu.



Enflasyonla Topyekün Mücadele ile ilgili olarak TOBB'a bağlı odalarla birlikte Kayseri Sanayi Odasında yapılan toplantıyı hatırlatan Büyüksimitci, "Kayseri OSB Başkanımız Tahir Nursaçan niye çağrılmadı diye sordular. Ben Tahir Nursaçan Başkanım ile de görüştüm. Böyle bir talebiniz var mıydı? Diye de konuştuk. Olur mu böyle bir şey dedi. Bizim samimiyetimizden bir endişen bir sıkıntın mı var diye sordum. Kesinlikle böyle bir şey yok. Hamd olsun bir her zaman omuz omuzayız. Bu dönemde daha doğrusu, Kayseri iş dünyasının nasıl bir arada olduğunu anlamayan araya nifak sokmak isteyenler var gibi geliyor. Tahir Nursaçan Başkanım OSBÜK yönetiminde. Ticaret Odası Başkanımız, Ticaret Odaları Konseyinde. Ticaret Borsası Başkanımız, Ticaret Borsaları Konseyinde. Sanayi Odası Başkanı TOBB Yönetim Kurulunda, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanımız, konfederasyonda yönetim kurulunda. Bir memlekette iş dünyasının temsili konusunda Ankara’da yapılabilecek her şeyi yapıyoruz. Bütün başkanlarla bu konuda istişaremiz sonsuz. Bir birimize desteğimiz sonsuz. Tek bir amaç var burada da Kayseri’nin menfaatlerini, ülkenin menfaatlerini en üst düzeyde korumak. Yanlış anlaşılma olduğunu zannediyorum" diye konuştu.



Kayseri Sanayi Odası'nın meclis toplantısına katılan Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yeni teknoparkları OSB'lerin içinde kurmayı amaçladıklarını ifade ederek, "Biz kampüste üniversite değil, sahada üniversite istiyoruz. Bunun hedefindeyiz ve bunu da bilerek söyledim. Üniversitemizi sahaya açmak istiyoruz. Sahadan kastımız ise Kayseri Sanayi Odası ile Ticaret Odası ile Kayseri Organize Sanayi Bölgesi ile Kayseri’ye ne katabiliriz, Türkiye’ye ne katabiliriz bunun derdinde ve çabasında olacağız. Bunun için de ortak çalışmamız çok önemli. Eğer üniversiteyi büyüteceksek, Kayseri’ye hizmet edeceksek bu ancak ortak çalışma ile olur. Teknopark sizlerin emrinizde. Kayseri OSB’de Tahir Başkan ile de konuştum. 10 bin metrekarelik bir yer bize tahsis edebileceklerini de söyledi. Yeni teknoparkları orada açmak istiyoruz. Yani teknoparklar sanayinin içinde olmalı. Bizim hocalarımız, üniversitemiz katkı sağlamaya çalışıyor ama bu başarı sahada olur. O nedenle biz OSB’lere de girmek istiyoruz. Öğretim üyelerimizin sanayicilerimizi gezerek fikirler sunmalarını istiyoruz. Burada risk almak çok önemli. Katma değeri yüksek ürünlere geçmek için sanayicimizin de bir adım atması gerekiyor" dedi.