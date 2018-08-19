KAYSO Başkanı Büyüksimitci’den Kurban Bayramı Mesajı

Bayramlarda yardımlaşma ve dayanışma duygularının tazelendiğini dile getiren Başkan Büyüksimitci, “Bayramlar dayanışma ve paylaşma içerisine girdiğimiz, birlik ve beraberlik içerinde olduğumuz en anlamlı günlerdir. Özellikle bu günlerde, ülkemiz üzerinde oynanan türlü oyunlara karşı bu birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyacımız olduğu bir gerçektir. Biz devlet ve millet olarak kenetlenirsek aşamayacağımız hiçbir engel yoktur” dedi.

Millet olarak aydınlık bir geleceğe güçlü bir ekonomi ve eğitimli genç iş gücü ile varılabileceğinin altını çizen Başkan Büyüksimitci, Türkiye’yi hedeflerine ulaştırmak için hiçbir algıya kapılmadan işadamları ve sanayiciler olarak üretime ve ihracata devam edeceklerini söyledi.



Kurban Bayramı’nın başta ülkemiz olmak üzere, tüm insanlığa ve İslam âlemine sağlık, huzur ve barış getirmesi temennisinde bulunan Başkan Büyüksimitci, tüm Kayserililerin ve sanayicilerin Kurban Bayramını kutlayarak, aileleri ile birlikte kazasız belasız bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu.