KAYSO Başkanı Büyüksimitci’den Zafer Bayramı mesajı

Başkan Büyüksimitci, “30 Ağustos Zaferi, Atatürk’ün önderliğinde ilelebet bağımsız yaşayacağımızı tüm dünyaya ilan bir destandır. Necip milletimiz tarih boyunca bayrak, vatan ve bağımsızlık gibi değerlerinden asla vazgeçmemiştir. Tarih boyunca hep barıştan yana olan yüce Türk milleti, bağımsızlığına ve vatanına göz dikildiğinde, bugün olduğu gibi savaş meydanlarında da ne büyük bir mücadele verebileceğini dosta düşmana defalarca göstermiştir. Büyük Taarruz da bu mücadelelerin en önemli örneklerinden birisidir“ dedi.



Türk iş dünyası olarak, ecdadımızın kurduğu bu büyük ülkeyi, her alanda en ön sıraya taşımaya kararlı olduklarını ifade eden Başkan Büyüksimitci, “Bugün bize düşen, ülkemizin hedeflerine ulaşması için canla başla çalışmak, bu ruh ve şuurugelecek nesillere aktarmaktır. Aziz milletimizin, kahraman Türk ordusuyla tek bir yürek halinde verdiği bu zorlu mücadele ile elde ettiği kazanımları koruyarak, çağdaş uygarlık yolunda yürümeye devam etmektir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm üyelerimizin ve halkımızın 30 Ağustos Zafer Bayramını tebrik ediyor, Mustafa Kemal Atatürk’ü ve aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum" diye konuştu.