KAYSO Ekonomi Buluşmaları yapıldı

Türkiye’nin mevcut ekonomik yapısı ve buna bağlı yıl sonu tahminlerini konuşmak üzere KAYSO Toplantı Salonunda düzenlenen Ekonomi Buluşmaları programının açılışında konuşan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi; katılımcılara teşekkür etti. Etkinlikte konuşan VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, ABD'nin kendi yaradılış felsefesine aykırı bir konumlanma içerisine girdiğini söyleyerek, "Amerikan Doları’nın hakimiyeti ne zaman sona erecek diye bana sorulduğunda diyorum ki; ‘Amerikan Doları kendini imha edecek’. Çünkü dünyadaki bütün paralar kendini imha edecek, biz başka bir düzene gireceğiz. Bunu biz görür müyüz bilmiyorum. Dünya ticaretinin yüzde 80’i açık hesap yapıyor, her bir tahsilatta sıkıntı olduğu zaman alamadığınız parayı eşitlemek için 25 tane satış yapmak zorundasınız. Dünyadaki tüm şirketlerin yüzde 40’ı ilk 3 ayda işletme sermayesini kaybediyor. Cumhuriyet tarihinde 89 tane irili ufaklı devalüasyon olmuş. Demek ki biz bu tecrübeyi yaşamışız" dedi.



Alkin konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Trump'la beraber tuhaf bir yola doğru girdik. Biz bu yola girerken enteresandır, ulusal paralarla ilgili soru işaretleri doğdu ki kripto paralar, elektronik paralar ortaya çıkmaya başladı. Yani merkez bankasının hegemonyasında devam eden para basma, para arzı gibi güçlerin artık onlardan hariç kurumların eline geçtiği bir dönemin de içindeyiz. Amerikan doları kendini imha edecek çünkü dünyadaki tüm paralar kendini imha edecek biz başka bir düzene geçeceğiz."

KAYSO Ekonomi Buluşmalarına Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu (KTB) Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı (KTB) Recep Bağlamış, Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ da katıldı.

