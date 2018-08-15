KAYSO üyeleri alacak sigortasıyla ilgili bilgilendirildi

Döviz kurları üzerinden Türkiye üzerinde bir takım oyunlar oynanmaya çalışıldığını ifade eden Başkan Büyüksimitci, “Dövizdeki dalgalanmaları ekonominin hiçbir kuralı ile bağdaştırmak mümkün değil. Ülkemize karşı oynanan bu oyunlar karşısında hep birlikte mücadele edeceğiz. 1994 ve 2001 krizleri Türkiye’ye çok ciddi zararalar vermişti. Ama bugün Türkiye’nin birçok verisi çok sağlam. 800 milyar doları aşan gayri safi milli hasılası olan, ciddi bir üretim kabiliyetine sahip bir ülkeyiz. Bir takım mecralardan farklı spekülasyonlarla panik havası oluşturmaya çalışanlar var. Biz sanayiler ve işadamları bunlara kulak vermeden, paniğe kapılmadan üretime ve ihracata devam edeceğiz” dedi.

Kurların artması ile birlikte ihracat pazarlarında avantajlı konuma geldiklerini belirten Başkan Büyüksimitci, ülke olarak krizi fırsata çevirmek için, ihracat pazarlarına daha çok ağırlık vereceklerini ve bu krizden de güçlenerek çıkacaklarını söyledi.

Başkan Büyüksimitci, alacak sigortasının tamda dalgalanmaların yaşandığı bu dönemlerde hem yurt içi hem de yurt dışı piyasalarda güven unsurunu pekiştirmeye ve ticaretin kesintiye uğramadan devam etmesine yardımcı olacağını belirtti.

KOBİ'lerin alacak yönetiminin hayati öneme sahip olduğunu kaydeden Başkan Büyüksimitci, “Alacakların, şirket bilançolarındaki payının ortalama yüzde 30-40 düzeyinde olduğu günümüzde, tahsilat problemlerinden kaynaklı şirketlerin likiditesi ve karlılığının olumsuz etkilenmemesi için alacak sigortası güvenli bir liman olarak karşımıza çıkmaktadır” dedi.

Ülkemizde ve dünyada en çok şirket iflaslarının alacakların zamanında tahsil edilememesinden kaynaklandığını belirten Başkan Büyüksimitci, “Piyasalarda yaşanan dalgalanmalar nedeniyle son dönemde bu risklerle çok daha fazla karşılaşabiliriz. Bizde bu nedenle KAYSO olarak üyelerimizi bu risklere karşı bilgilendirmek için böyle bir seminerin faydalı olacağını düşündük. Bu seminerin firmalarımızın alacakların tahsilinden kaynaklanan sorunlarının çözümüne katkı sağlayacağını umuyor, başarılar biliyorum” şeklinde sözlerini tamamladı.

Daha sonra kürsüye gelen Coface Satış Departmanı Yöneticisi Uğur Çetin, alacak sigortası hakkında seminere katılanlara detaylı bilgiler verdi.