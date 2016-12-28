Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

KAYSO’dan 1’inci Komando Tugayına Destek Ziyareti

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Meclis Başkanlık Divanı ve Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan heyet Kayseri 1’inci Komanda Tugay Komutanı Piyade Albay Kemal Kırış’ı ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti.

KAYSO’dan 1’inci Komando Tugayına Destek Ziyareti
KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri’de ve ülkenin değişik yerlerinde yaşanan terör olaylarının kendilerini derinden yaraladığını belirterek, “Özellikle Kayserimizde savunmasız Mehmetçiğimize kurulan hain tuzak bizi ziyadesi ile üzmüştür. Ben bu vesile ile tüm terör olaylarını bir kez daha nefretle kınıyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Sayın komutanımızın nezdinde Ordumuzun gözbebeği olan 1. Komanda Tugay Komutanlığımıza, askerlerimizin ailesine ve Türk milletine başsağlığı diliyorum” dedi.
Terörün bitirilmesi konusunda sanayiciler olarak üzerlerine düşen ne varsa yapmaya hazır olduklarını belirten Başkan Büyüksimitci, KAYSO üyelerinin üreterek, ihracat yaparak ve istihdama katkı sağlayarak ülkenin zenginleşmesine katkı sağlayacaklarını, ülkenin zenginleşmesiyle de terörün belinin kırılacağını söyledi.
Sanayicilerin desteklerini arkalarında görmenin kendilerine moral verdiğini ifade eden Kayseri 1’inci Komanda Tugay Komutanı Piyade Albay Kemal Kırış’da, Kayseri’de yaşanan üzücü olay sonrası tüm Kayseri halkının desteklerini gördüklerini, bu desteklerin de kendilerine son derece moral ve güç verdiğini belirterek, teşekkür etti.
KAYSO heyeti ziyaret sonrasında 14 askerimizin şehit olduğu Şehit Komandolar Durağı’nı da ziyaret ederek, şehitlerimiz için dua etti.
İlgili Galeriler
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
"Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak "Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner140