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KAYSO’dan Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerine Destekler Devam Ediyor

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) tarafından Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (ORAN) destekleri ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri çalışanlarına yönelik ücretsiz olarak düzenlenen PMI Standartlarıyla Proje Yönetimi ve PMP Hazırlık Eğitimleri devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda sertifikalarını alan 1. Grubun ardından bu kez 2. Gruba Eğitim Sertifikaları verildi.

KAYSO’dan Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerine Destekler Devam Ediyor

Kayseri’de faaliyet gösteren Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri’nin niteliğinin artırılmasına yönelik yürüttükleri çalışmalara devam ettiklerini açıklayan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, oda misyonu ve vizyonu doğrultusunda Kayseri'de bulunan Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri çalışanlarına ortak eğitimler aldırılmasının şehir ve bölge açısından çok önemli olduğuna dikkat çekti. Başkan Büyüksimitci, bu sayede hem kurumsal hem de beşeri kapasitelerinin artırılarak şehirdeki nitelikli uzman personellerin sayısında sağlanacak artışın firmalara ve bölgeye katma değer olarak geri döneceğine inandığını da sözlerine ekledi.



Kayseri Sanayi Odası’nın temel görevlerinden birinin, sanayinin kamu yararına uygun olarak gelişmesine zemin hazırlayarak bu konuda gerekli girişimleri ve organizasyonları yapmak, üyelerin meslek icrası esnasında ihtiyaç duydukları destek hizmetlerini sağlamak olduğuna vurgu yapan Mehmet Büyüksimitci, “Özelde bu ihtiyacın giderilmesi, genelde ise küresel, ulusal ve bölgesel hedeflere katkı sağlayabilmek amacıyla Ar-Ge/Tasarım Merkezleri Koordinasyonunda Kayseri Modeli çalışmalarına devam ediyoruz. Firmalarımıza sadece ortak eğitimler aldırmayıp birlikte hareket etme ve birlikte kazanma kültürünü de aktarmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda önümüzdeki dönemlerde ortak fuar/teknopark gezileri ve bakanlık ziyaretleri gibi aktiviteler de düzenlemeyi planlıyoruz” diye konuştu.
 

İHA

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