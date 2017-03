KAYSO’dan Sabuncuoğlu’na ziyaret

Abdullah Gül Üniversitesinin devlet üniversitesi olmasına rağmen sanki özel bir üniversite gibi yeni bir model anlayışı ile yoluna devam ettiğini açıklayan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “Ekibinizle birlikte çok güzel çalışmalara imza atıyorsunuz. Üniversitelerden beklentilerimiz her zaman yüksek. Bununda bir takım emarelerini ve sizlerin gayretlerini görüyoruz. Biz sanayimiz adına, ülkemiz adına çok güzel şeyler olacağına inanıyoruz” dedi

AGÜ Rektörlüğüne yeniden seçilmelerinden dolayı çok memnuniyet duyduklarını ifade eden Başkan Büyüksimitci, “Bundan sonra daha uzun süreler iç içe olacağız. Normali de bu. Üniversite ile sanayi iç içe olmak zorunda. Birbirine destek olmak zorunda. Biz sizin çalışma anlayışınızı biliyoruz. Bizde Oda olarak, ekip arkadaşlarımızla işbirliğine her zaman hazırız. İnşallah birlikte çok güzel başarılara imza atacağız” diye konuştu.

AGÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye’nin ilk vakıf destekli devlet üniversitesi olarak, yeni nesil üniversitelerin öncüsü olma yolunda hedeflerine kararlılıkla ilerlediklerini söyledi.

Sanayicilere kapılarının her zaman açık olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Sabuncuoğlu, Kayseri ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak her türlü işbirliğine hazır olduklarını belirterek, bu konuda üzerlerine düşen ne varsa fazlasıyla yapmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.





İHA